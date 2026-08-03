Britânico sofre acidente, recebe alta e morre enquanto dormia na Tailândia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Britânico, de 32 anos, morreu enquanto dormia na Tailândia, no Sudeste Asiático, após ter recebido alta hospitalar horas depois de um acidente de moto e poucos dias antes do próprio casamento.

Kyle Campbell viajou ao país asiático para se casar com a noiva, Kannika Masasai, mas não chegou ao altar. Ele sofreu um acidente de moto, foi levado a um hospital local e recebeu um diagnóstico de traumatismo craniano, segundo os tabloides britânicos "The Sun" e "Daily Mirror".

Família diz que ele foi liberado poucas horas após a colisão, apesar da gravidade do ferimento na cabeça. Parentes afirmam que a orientação era voltar no dia seguinte para seguir o tratamento no continente.

Kyle morreu na madrugada de 30 de julho, enquanto dormia, antes de conseguir retornar ao hospital. A família afirma ter sido informada de que o atendimento recebido foi "inadequado" e que ele morreu em consequência dos ferimentos.

"Enquanto estava na Tailândia, Kyle se envolveu em um acidente de moto e sofreu um ferimento na cabeça. Após o tratamento em um hospital local, ele recebeu alta. Nossa família foi informada desde então de que o atendimento médico que ele recebeu foi inadequado e, tragicamente, ele morreu depois em consequência dos ferimentos. Sua morte devastou todos que o conheciam e o amavam", disse Dianne Fisher, prima de Kyle.

Kannika publicou uma mensagem de despedida ao falar sobre a morte do noivo. "A morte leva o corpo, mas o amor permanece; descanse em paz, meu amor, e você sempre estará no meu coração. Vou guardar você para sempre nas minhas melhores memórias, meu amor", escreveu.

Vaquinha para repatriar o corpo

A família do britânico criou uma campanha para arrecadar dinheiro e custear o traslado do corpo ao Reino Unido. A meta inicial foi de 10 mil libras (cerca de R$ 68.280,37, na cotação atual) para cobrir repatriação, despesas funerárias e outros gastos, mas já passou de 11 mil libras (R$ 75108,41) arrecadados.

Na página, a prima Dianne Fisher disse que a viagem marcaria o início de uma nova fase do casal e terminou em choque para os parentes. "É com o coração partido que compartilhamos a perda repentina e trágica do nosso amado Kyle Campbell. Kyle viajou para a Tailândia para se casar com sua parceira de dois anos e meio, ansioso para começar o próximo capítulo de suas vidas juntos. O que deveria ser uma ocasião alegre terminou em uma dor inimaginável", escreveu.

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Kyle deixa um filho, de 12 anos. Ele morava em Westhoughton, na Região de Bolton, no Noroeste da Inglaterra, e trabalhava como encanador.