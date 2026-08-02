Assine
overlay
Início Gerais
ATROPELAMENTO

Idosa morre atropelada por moto conduzida por adolescente na Grande BH

O condutor relatou aos policiais que a idosa atravessou a avenida de repente e ele não conseguiu frear a tempo de evitar a batida 

Publicidade
Carregando...
Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
02/08/2026 15:31

compartilhe

SIGA
×
Criminoso foi preso em flagrante pela Polícia Civil
A motocicleta foi removida para o pátio e o adolescente levado para delegacia crédito: Reprodução/PMMG

Uma idosa, de 83 anos, morreu depois de ser atropelada por uma motocicleta pilotada por um adolescente, de 17 anos, neste domingo (2/8), na Avenida Fernão Dias, Bairro Jardim Laguna, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com o boletim de ocorrência, quando os militares chegaram ao local, a idosa estava caída no chão e tinha um sangramento na região da cabeça. O condutor se apresentou e disse que transitava em velocidade compatível com a via, quando viu uma senhora fazendo menção de atravessar a pista. 

Leia Mais

 

Conforme o adolescente, ele acreditava que a idosa aguardaria a passagem dele para atravessar. Contudo, ao se aproximar da pedestre ela fez um movimento de atravessar repentinamente. Ainda segundo o condutor, não foi possível acionar os freios a tempo de evitar o atropelamento. 

Depois do acidente, ele pediu para pessoas que estavam no local acionarem o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e aguardou até a chegada da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Duas testemunhas que presenciaram o acidente confirmaram os fatos apresentados pelo adolescente. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Equipe do Samu constatou a morte da idosa. A perícia da Polícia Civil também esteve no local. A motocicleta foi removida para o pátio e o condutor levado para delegacia. 

Tópicos relacionados:

acidente atropelamento grande-bh policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay