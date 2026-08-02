Idosa morre atropelada por moto conduzida por adolescente na Grande BH
O condutor relatou aos policiais que a idosa atravessou a avenida de repente e ele não conseguiu frear a tempo de evitar a batida
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Uma idosa, de 83 anos, morreu depois de ser atropelada por uma motocicleta pilotada por um adolescente, de 17 anos, neste domingo (2/8), na Avenida Fernão Dias, Bairro Jardim Laguna, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
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De acordo com o boletim de ocorrência, quando os militares chegaram ao local, a idosa estava caída no chão e tinha um sangramento na região da cabeça. O condutor se apresentou e disse que transitava em velocidade compatível com a via, quando viu uma senhora fazendo menção de atravessar a pista.
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Conforme o adolescente, ele acreditava que a idosa aguardaria a passagem dele para atravessar. Contudo, ao se aproximar da pedestre ela fez um movimento de atravessar repentinamente. Ainda segundo o condutor, não foi possível acionar os freios a tempo de evitar o atropelamento.
Depois do acidente, ele pediu para pessoas que estavam no local acionarem o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e aguardou até a chegada da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Duas testemunhas que presenciaram o acidente confirmaram os fatos apresentados pelo adolescente.
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Equipe do Samu constatou a morte da idosa. A perícia da Polícia Civil também esteve no local. A motocicleta foi removida para o pátio e o condutor levado para delegacia.