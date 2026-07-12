Noiva com câncer terminal se casa em hospital, após 33 anos de romance

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Depois de 33 anos de relacionamento, Karen Glossop e Stephen Glossop finalmente se casaram. A cerimônia foi realizada no quarto de uma unidade de cuidados paliativos, onde Karen está internada com câncer em estágio terminal. A celebração aconteceu no início de julho em Ashgate Hospice, em Chesterfield, na Inglaterra.

Para realizar esse sonho, o casal contou com a ajuda da equipe da instituição, que organizou o casamento em poucas horas para que o sonho pudesse se tornar realidade. Karen, de 58 anos, e Stephen, de 67, são moradores da cidade de Eckington e sempre planejaram oficializar a união. No entanto, segundo eles, os compromissos da vida acabaram adiando esse momento.

"Nunca encontrávamos tempo para nos casar. Os filhos chegaram e a vida acabou tomando conta de tudo. Mas sempre foi o nosso plano", contou Stephen em entrevista à agência de notícias SWNS.

No início deste ano, Karen recebeu o diagnóstico de câncer e foi transferida para a unidade de cuidados paliativos. Diante da gravidade do quadro, a equipe do hospital decidiu ajudar a família a realizar o casamento.

Cerimônia reuniu filhos e netos

O casal trocou alianças cercado pelos quatro filhos, além de cinco netos e outros familiares. Ao todo, 22 convidados conseguiram chegar a tempo para acompanhar a cerimônia. Para que a cerimônia acontecesse, empresas da região se mobilizaram e doaram as flores, o bolo de casamento, o buffet e os serviços de fotografia.

"Estamos juntos há 33 anos; esse casamento era algo que esperávamos há muito tempo. Foi um dia lindo e nosso casamento foi muito especial. Sou muito grato ao Ashgate por tornar isso realidade. Todos foram incríveis, fazendo com que tudo se concretizasse em questão de horas", disse Stephen.

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"Alguns familiares moram longe, mas conseguimos reunir 22 convidados em cima da hora, e a Karen adorou ver todos juntos. Será algo de que sempre me lembrarei, e serei eternamente grato à equipe do Ashgate", garantiu.