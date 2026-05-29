Jovem se casa no hospital e morre 10 dias depois
No leito de morte, Robbie e Kelli disseram "sim" em cerimônia que paralisou hospital; noiva revela o pedido doloroso que ouviu do amado antes do fim
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O jovem de 27 anos, Robbie Fox, da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, se casou com a namorada Kelli Peters apenas dez dias antes de morrer, vítima de um câncer agressivo. O casal oficializou a união diante de familiares e amigos no Instituto de Câncer Dana-Farber, em Boston, nos Estados Unidos. A cerimônia aconteceu no quarto do hospital onde Fox recebia cuidados paliativos. O vídeo da união viralizou nas redes sociais.
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@kellipeters79 My fiancé was on hospice and we decided to finally get married after a year of being engaged! Thank you to the city of Boston for coming to @Brigham and Women’s Hospital and making it official! @Boston Mayor Michelle Wu Our love transcends lifetimes He passed away 4/25. I will love you forever Pookie #fuckcancer #ewingsarcomaawareness nhc nn - cblvvch
O rapaz foi diagnosticado com sarcoma de Ewing em 2024, depois de sofrer uma lesão no quadril durante um acidente de bicicleta. A doença é um tipo raro e agressivo de câncer que afeta ossos ou tecidos moles ao redor deles, sendo mais comum nas pernas e na região da pelve.
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Segundo a CNN, o jovem enfrentou um longo tratamento contra a doença. Foram cerca de 40 sessões de radioterapia, 14 sessões de quimioterapia e dezenas de transfusões de sangue até que ele entrasse em remissão, em fevereiro de 2025.
Ao longo de toda a batalha contra o câncer, Kelli esteve ao lado dele. O casal se conheceu há oito anos na Universidade Elon, quando ainda eram calouros, e começou a namorar durante o terceiro ano da faculdade. Após a notícia da remissão, Fox pediu a namorada em casamento, em março de 2025.
Meses depois, o câncer voltou de forma ainda mais agressiva. As dores aumentaram mesmo com medicação. Foi então que Fox entrou em cuidados paliativos.
Em entrevista à CNN, Kelli relembrou um dos momentos mais difíceis da relação. “Ele simplesmente disse: ‘Se você quiser, pode me deixar. Você não precisa passar por essa jornada comigo.’ E eu respondi: ‘Não.’ Eu não vou deixar você passar por isso sozinho”, contou emocionada.
Foi dela a ideia de realizar o casamento no hospital. “Acho que deveríamos nos casar”, disse ela ao noivo ao lado da cama, segundo entrevista à emissora Boston 25. “Refletindo sobre isso, pensei que era mais significativo que ele tivesse sido meu marido do que não ter sido”, afirmou.
A cerimônia aconteceu no último dia 15 de abril, exatamente oito anos após o casal se conhecer. O casamento foi celebrado por um oficial de registro civil da cidade, e imagens do momento foram compartilhadas por Kelli no TikTok.
Durante a troca de votos, os dois permaneceram de mãos dadas. Após dizerem “sim”, compartilharam um beijo emocionado diante dos familiares e profissionais de saúde que acompanharam a cerimônia. “Isso o fez o mais feliz possível, e era tudo o que importava para mim”, declarou Kelli à CNN.
@kellipeters79 It’s been a month since I lost my best friend to cancer! I miss him every second. #fuckcancer You And Me - Lifehouse
Robbie Fox morreu em 25 de abril, apenas dez dias após o casamento. À imprensa local, a eposa o descreveu como um homem amoroso, extrovertido, apaixonado pela natureza e que deixou uma marca profunda em sua vida.
“Acredito que fui colocada neste mundo para cuidar dele e amá-lo, e em troca ele me deu um amor tão puro e especial que nos fazia sentir completos”, afirmou.
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