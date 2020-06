Com câncer terminal, paciente se casa em hospital de Montes Claros

O matrimônio foi celebrado pelo padre Ildomar Pereira, após autorização do arcebispo de Montes Claros, dom João Justino de Medeiros (foto: Santa Casa/divulgação)

Cuidados paliativos

Integrante de uma família de quatro irmãos, a professora luta contra o câncer desde maio de 2019, quando foi diagnosticada com um tumor no intestino. Ela passou por cirurgia, mas a doença teve metástase, alcançando fígado, pulmão e os ossos.

No período em que os profissionais de saúde encaram momentos de apreensão na linha de frente de enfrentamento do, médicos, enfermeiros e outros funcionários da, no Norte de Minas, presenciaram um acontecimento inusitado e carregado de emoção: umdentro do ambiente hospitalar.Internada, em estado, a professora, de 46 anos, disse que tinha como desejo a oficialização do matrimônio com o caminhoneiro, de 49, com quem convive há 18 anos.O sonho de Aline foi realizado na noite de sexta-feira (5). Mesmo com Aline dando o “sim” deitada no leito hospitalar, a cerimônia foi realizada como manda o figurino.Com um, a noiva entrou no hall da enfermaria da ala azul do hospital em uma maca alta, acompanhada por enfermeiras e técnicas de enfermagem.No local, parentes de Aline aguardavam o momento emocionante, devidamente protegidos por máscaras, além de outros cuidados preventivos, para evitar a transmissão do novo coronavírus.Ao som da, tocada via aparelho celular, Aline trocou as alianças com Cícero, agora, seu "legítimo esposo", com quem tem duas filhas: Maria Teresa, de 17, que foi a porta-aliança, e Maria Cecília, de sete.Ao final da celebração, entre aplausos, instantes de cuidados e felicidade, o pai de Aline,, de 78, em nome de toda a família, muito emocionado, abençoou o casal.O matrimônio foi celebrado pelo padre, capelão da Capela da Santa Casa de Montes Claros. Ele recebeu autorização dode Montes Claros,, para realizar o casamento no hospital.



Aline foi internada na Santa Casa pela última vez em 28 de maio, recebendo cuidados paliativos.



Conforme a empresária de eventos Márcia Aparecida Gonçalves, de 53, irmã da professora, Aline pediu que tivesse realizado o sonho de oficializar a relação com Cícero, demonstrando muito amor ao companheiro.



“Meu Deus! Que maravilha! Eu amo esse homem. Vou realizar o meu sonho”, foram as palavras da paciente, ao saber que teria o pedido atendido dentro hospital, segundo relato de Márcia.





Aline fez questão de usar vestido de noiva para trocar alianças com Cícero Clementino (foto: Santa Casa/divulgação)

A empresária conta que a irmã fez questão de usarpara a ocasião: “Ela sempre me falava sobre isso. Conversamos com o padre e ele pediu autorização ao bispo”.Márcia lembra ainda que a família teve que agilizar a preparação para realizar a cerimônia na noite de sexta-feira, pois o noivo teria que pegar a estrada no outro dia, sábado (6), às 6h.“Agilizamos tudo. Compramos o vestido, sapatilha e bijuterias. Foi um corre-corre”, conta Márcia, recordando-se dos dias difíceis, quando a irmã foi hospitalizada por causa de uma febre alta: “Ela teve convulsão, o médico falou que não sobreviveria”. Após uma promessa para Santa Laura feita pela mãe, Aline se fortaleceu.Márcia também dá uma demonstração de amor e dedicação à irmã. “Sempre a protegi e a apoiei em toda a sua caminhada”, diz a empresária, que acompanha Aline, em estado terminal, no hospital.“É muito doloroso saber que (a gente) vai perder uma irmã para essa doença maldita. Mas nossa fé em Deus conforta meu coração. E esta estadia aqui na Santa Casa nos mostra muitas dores e curas também. Um aprendizado”, conclui Márcia Gonçalves.