Amor até o fim: hospital organiza casamento de paciente terminal

A sala de espera de um hospital no Colorado, nos Estados Unidos, se tornou cenário de um casamento inesquecível. O Hospital Regional St. Mary's, em Grand Juncetion, foi palco de uma cerimônia íntima e acolhedora entre Muranda “Mandy” Lambert e Damon Lambert. Ela enfrentava um câncer renal em estágio quatro, com metástase nos ossos.

A cerimônia aconteceu em dezembro de 2025, mas só agora a história se tornou pública. Ela e o marido, Damon Lambert, já haviam oficializado a união em uma cerimônia simples no cartório, mas desejavam algo maior: trocar votos diante das pessoas que amavam, em um momento de celebração e afeto.

Os planos, no entanto, foram interrompidos quando Mandy precisou ser internada. O que parecia mais um sonho desfeito acabou se tornando uma mobilização coletiva dentro do hospital.

As enfermeiras Berenice Aguirre-Acosta e Ailis Yanez, mãe e filha que trabalham na unidade, souberam que a paciente não teria a cerimônia que imaginava. Fizeram então uma pergunta simples: e se o casamento fosse levado até ela?

A ideia se espalhou rapidamente entre os profissionais de saúde. Funcionários de diferentes setores se ofereceram para ajudar na organização. Houve decoração, música e preparação do espaço. Até mesmo colaboradores que não estavam escalados para trabalhar naquele dia compareceram para participar da celebração.

“Todos estavam animados. As pessoas diziam: ‘Vamos ter um casamento?!’”, contou Daniell Lovett, gerente de enfermagem, em comunicado divulgado pela rede hospitalar. Segundo ela, um enfermeiro foi ao hospital acompanhado da esposa apenas para prestigiar o momento.

A sala de espera foi transformada. Familiares e amigos se reuniram ao lado de profissionais de saúde e até estudantes de enfermagem que haviam acabado de iniciar as atividades no hospital. “Com certeza houve lágrimas. Foi lindo”, afirmou Lovett.

Durante a cerimônia, Mandy fez questão de homenagear o marido, agradecendo pelo apoio constante ao longo da doença. “Desde que fiquei doente, ele esteve ao meu lado o tempo todo, sem me abandonar. Não conheço ninguém que ficaria internado num hospital por um mês sem sair”, disse ela.

Para a equipe, a cerimônia foi mais do que um evento simbólico. Foi um lembrete do propósito da profissão. “Foi por coisas como estas que escolhemos a área da saúde. Para cuidar da pessoa, não apenas do diagnóstico. É uma honra fazer parte de momentos como este”, afirmou Lovett.

Pouco tempo após o casamento, ainda em dezembro de 2025, Mandy faleceu. Segundo o hospital, ela deixou lembranças de resiliência, bom humor e da capacidade de encontrar alegria mesmo diante das dificuldades.

