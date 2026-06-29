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Internacional

Princesa Kate completa desafio das três montanhas em apoio à associação de combate ao câncer

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
29/06/2026 07:45

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A princesa Catherine, esposa do príncipe William, herdeiro do trono britânico, anunciou que subiu, em 24 horas, as três principais montanhas da Inglaterra, do País de Gales e da Escócia, para defender a atenção à saúde física e mental dos pacientes com câncer. 

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Catherine, que desde janeiro de 2025 está em remissão de um câncer cuja existência tornou pública em março de 2024, e cuja natureza não foi revelada, explicou no Instagram que concluiu o "National Three Peaks Challenge" em apoio à Royal Marsden Cancer Charity, vinculada ao hospital onde recebeu tratamento. 

"Concluí o National Three Peaks Challenge não apenas como um esforço físico, mas também como uma oportunidade para explorar a vida além do diagnóstico e retribuir àqueles que me ajudaram", escreveu a princesa. 

Catherine acrescentou que espera que a iniciativa contribua para "transformar o acesso aos cuidados holísticos (uma abordagem integral da atenção ao paciente) e a compreensão de sua importância, a fim de favorecer sua recuperação e a cura". 

As três montanhas mais altas do Reino Unido são Ben Nevis (com 1.345 metros, na Escócia), Scafell Pike (com 978 metros, na Inglaterra) e Snowdon (com 1.085 metros, no País de Gales).

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mhc/psr/pb/jc/fp

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