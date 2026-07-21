Dois turistas atacados com faca na entrada da Acrópole da Grécia
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Um casal de turistas americanos de origem grega foi vítima de um ataque com faca na manhã desta terça-feira (21) na entrada do sítio arqueológico de Acrópole, em Atenas, informou a polícia.
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A força pública indicou que por volta das 8h05 (2h05 no horário de Brasília), um indivíduo atacou o casal, ferindo levemente a mulher na mão, enquanto o homem sofreu ferimentos mais graves na perna.
Ambos foram levados ao hospital, informou a agência de notícias grega Ana.
Policiais motorizados chegaram rapidamente ao local, colocaram um torniquete no homem para estancar a hemorragia e imobilizaram o agressor, que foi detido, segundo a Ana.
A imprensa informou que o autor do ataque, um grego de cerca de 60 anos, aparenta ter problemas psicológicos.
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