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Internacional

Dois turistas atacados com faca na entrada da Acrópole da Grécia

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
21/07/2026 06:59

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Um casal de turistas americanos de origem grega foi vítima de um ataque com faca na manhã desta terça-feira (21) na entrada do sítio arqueológico de Acrópole, em Atenas, informou a polícia. 

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A força pública indicou que por volta das 8h05 (2h05 no horário de Brasília), um indivíduo atacou o casal, ferindo levemente a mulher na mão, enquanto o homem sofreu ferimentos mais graves na perna. 

Ambos foram levados ao hospital, informou a agência de notícias grega Ana. 

Policiais motorizados chegaram rapidamente ao local, colocaram um torniquete no homem para estancar a hemorragia e imobilizaram o agressor, que foi detido, segundo a Ana. 

A imprensa informou que o autor do ataque, um grego de cerca de 60 anos, aparenta ter problemas psicológicos.

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mr/clr/chl/mas/mmy/jc

Tópicos relacionados:

policia turismo

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