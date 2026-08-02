Incêndio atinge balsa na Indonésia e deixa ao menos cinco mortos

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um incêndio atingiu uma balsa com 271 pessoas a bordo na Indonésia, Sudeste Asiático, neste domingo (2/8). Pelo menos cinco pessoas morreram e outras 41 desapareceram. O incidente ocorreu durante uma viagem marítima de aproximadamente 800 quilômetros.

#EXCLUSIVO???? Incêndio em balsa na costa da Indonésia deixa mortos e desaparecidos; VÍDEO



Equipes de busca tentavam localizar passageiros que pularam no mar para escapar das chamas, que tomaram a embarcação neste domingo (2). #Indonesia pic.twitter.com/QgY5dRItrB — PB NEWS LIVE ???? (@PARAIBANEWSLIVE) August 2, 2026

Diversos passageiros pularam no mar para escapar das chamas. Um vídeo divulgado pela Basarnas, a agência nacional de busca e resgate da Indonésia, mostrou a embarcação inclinada e com uma densa coluna de fumaça saindo dela.

Do total de passageiros e tripulantes, 225 foram resgatados pelas equipes de emergência. As autoridades informaram que os trabalhos de resgate prosseguiam para localizar as demais pessoas.

A balsa partiu da cidade de Surabaya, localizada na ilha de Java, e tinha como destino Makassar, em Sulawesi do Sul. Não havia informações sobre as causas do incêndio até a última atualização.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.