Número de mortos no deslizamento de terra em Java, Indonésia, sobe para 53

O balanço de um deslizamento que ocorreu há uma semana perto de Bandung, na ilha de Java, Indonésia, subiu para 53 mortos neste sábado (31), segundo um coordenador das equipes de resgate, que afirmou que 10 pessoas continuam desaparecidas.

O deslizamento, provocados por chuvas torrenciais, soterrou dezenas de casas em Pasirlangu, uma vila no sudeste de Jacarta, capital do vasto arquipélago asiático de mais de 17 mil ilhas.

Milhares de socorristas, com o apoio do exército, da polícia e voluntários, buscam vítimas entre montes de lama.

Em uma semana, 53 corpos foram recuperados e identificados, declarou o chefe da agência local de busca e salvamento, Ade Dian Permana.

O balanço anterior era de 44 mortos.

Ao menos 10 pessoas continuam desaparecidas, acrescentou, mas um clima mais favorável facilita os trabalhos de busca.

A Marinha da Indonésia indicou que 23 militares, que treinavam na área, estavam entre os afetados pelo deslizamento.

O governador de Java Ocidental, Dedi Mulyadi, atribuiu a catástrofe às extensas plantações que cercam a área afetada, principalmente de cultivos de hortaliças, e se comprometeu a realocar os desabrigados.

Catástrofes como deslizamentos de terras são frequentes na Indonésia, durante a temporada de chuvas, que, normalmente, vai de outubro a março.

Em novembro, três províncias da ilha ocidental de Sumatra foram devastadas por inundações que causaram cerca de 1.200 mortes.

Ecologistas, especialistas e até o governo da Indonésia apontaram o desmatamento como um fator-chave das inundações e dos deslizamentos de terra em Sumatra.

