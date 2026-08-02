Milhares recebem ordem para deixar suas casas no estado de Washington após avanço de incêndio
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Um incêndio florestal de rápida propagação se aproximou no sábado (1) da cidade de Spokane, no estado de Washington, região noroeste dos Estados Unidos, onde milhares de pessoas foram obrigadas a abandonar suas casas.
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Mais de 80.900 hectares já foram queimados no estado de Washington, no quarto ano consecutivo de uma seca recorde.
"Nossa seca sem precedentes e os fortes ventos estão criando condições perigosas em todo o estado", afirmou o governador Bob Ferguson em um comunicado. A nota acrescenta que a maioria das queimadas a céu aberto e agrícolas está proibida até o fim de setembro.
"Este ano tem sido um dos mais ativos em termos de incêndios florestais desde que temos registros, e agosto está apenas começando", declarou o comissário de Terras Públicas, Dave Upthegrove.
Um incêndio florestal chamado 'Old Trails' atravessou o rio Spokane na tarde de sábado e entrou na cidade, informou o jornal Spokesman-Review.
As autoridades emitiram o alerta de evacuação do nível máximo, "Saiam agora", para amplas áreas do norte de Spokane. A medida afeta milhares de pessoas dentro dos limites da cidade.
Até o momento, as autoridades municipais não relataram feridos.
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