Milhares recebem ordem para deixar suas casas no estado de Washington após avanço de incêndio

Um incêndio florestal de rápida propagação se aproximou no sábado (1) da cidade de Spokane, no estado de Washington, região noroeste dos Estados Unidos, onde milhares de pessoas foram obrigadas a abandonar suas casas.

Mais de 80.900 hectares já foram queimados no estado de Washington, no quarto ano consecutivo de uma seca recorde.

"Nossa seca sem precedentes e os fortes ventos estão criando condições perigosas em todo o estado", afirmou o governador Bob Ferguson em um comunicado. A nota acrescenta que a maioria das queimadas a céu aberto e agrícolas está proibida até o fim de setembro.

"Este ano tem sido um dos mais ativos em termos de incêndios florestais desde que temos registros, e agosto está apenas começando", declarou o comissário de Terras Públicas, Dave Upthegrove.

Um incêndio florestal chamado 'Old Trails' atravessou o rio Spokane na tarde de sábado e entrou na cidade, informou o jornal Spokesman-Review.

As autoridades emitiram o alerta de evacuação do nível máximo, "Saiam agora", para amplas áreas do norte de Spokane. A medida afeta milhares de pessoas dentro dos limites da cidade.

Até o momento, as autoridades municipais não relataram feridos.

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