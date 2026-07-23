Difusão Vermelha: o que é o alerta máximo emitido pela Interpol

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A Difusão Vermelha, ou "Red Notice", é o alerta de mais alto nível emitido pela Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol). Ele funciona como um pedido a todas as polícias do mundo para localizar e prender provisoriamente uma pessoa que aguarda extradição, entrega ou uma ação judicial semelhante. O aviso é publicado a pedido de um país-membro e se baseia em um mandado de prisão válido.

Embora seja uma ferramenta poderosa, a notificação não tem validade jurídica em si mesma, mas serve como um facilitador para a cooperação policial entre as nações. A inclusão de um nome na lista aumenta significativamente as chances de um foragido ser identificado e capturado ao cruzar fronteiras ou ter seus dados verificados por autoridades locais em qualquer parte do globo.

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O que é a Difusão Vermelha da Interpol?

A Difusão Vermelha é uma notificação internacional emitida pela Interpol para solicitar a localização e prisão de foragidos procurados para processo criminal ou para cumprir uma sentença. Não é um mandado de prisão internacional, mas um alerta global sobre a periculosidade do indivíduo.

Como funciona o alerta?

O processo começa quando um país-membro solicita à Interpol a emissão do alerta. A solicitação precisa ser acompanhada de documentos que comprovem a existência de um mandado de prisão válido e informações detalhadas sobre o crime e o fugitivo. Após uma verificação de conformidade com as regras da organização, a Interpol distribui a notificação para os outros 196 países-membros.

As polícias locais podem, então, usar essa informação para localizar e prender o indivíduo, dando início ao processo de extradição. A visibilidade do alerta restringe a capacidade do foragido de viajar, abrir contas bancárias ou levar uma vida normal em outros países.

Quais os critérios para entrar na lista?

Para que um nome seja incluído na lista da Difusão Vermelha, o crime associado ao foragido deve ser considerado grave. Geralmente, são infrações que preveem uma pena máxima de pelo menos dois anos de prisão. A Interpol analisa cada caso para garantir que a solicitação não tenha motivações políticas, militares, religiosas ou raciais.

Os principais requisitos são:

O crime deve ser uma infração penal grave, como homicídio, terrorismo, crimes de guerra ou tráfico de drogas.

Deve existir um mandado de prisão válido emitido pelas autoridades judiciais do país solicitante.

O pedido deve fornecer informações suficientes para identificar a pessoa procurada, como nome completo, data de nascimento e, se possível, impressões digitais e fotografias.

A Difusão Vermelha é um mandado de prisão?

Não. É fundamental entender que a notificação vermelha não é um mandado de prisão internacional. A Interpol não tem o poder de obrigar um país a prender o indivíduo que consta no alerta, pois atua como um canal de comunicação entre as polícias.

Cada país-membro decide qual o valor jurídico que dará à Difusão Vermelha dentro de suas fronteiras. A decisão de prender o foragido depende da legislação nacional e dos acordos de extradição existentes. O alerta funciona, portanto, como uma importante ferramenta de cooperação, agilizando o trabalho das forças de segurança em escala mundial.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.