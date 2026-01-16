Como funciona o Alerta Amber no Brasil para crianças desaparecidas

O desaparecimento de crianças, como o caso que mobiliza a cidade de Bacabal, no Maranhão, acende um sinal de urgência sobre ferramentas de busca. Uma das mais importantes é o Alerta Amber, um sistema que dispara notificações em massa para auxiliar na localização de menores em perigo iminente. O programa funciona no Brasil desde 2023, em parceria com a Meta, empresa dona do Facebook e do Instagram. Lançado inicialmente no Ceará, Distrito Federal e Minas Gerais, o sistema tem sido expandido gradualmente para outros estados.

A tecnologia permite que avisos sobre crianças e adolescentes desaparecidos apareçam diretamente no feed de notícias dos usuários dessas redes sociais. A grande vantagem do sistema é a segmentação geográfica: as notificações são exibidas para pessoas que estão em um raio de até 160 quilômetros do local onde a criança foi vista pela última vez, aumentando a chance de reconhecimento.

O alerta contém informações cruciais, como uma foto recente da criança, descrição física, roupas que usava e detalhes sobre o desaparecimento. O objetivo é transformar a comunidade local em uma rede de observadores atentos, que podem fornecer pistas valiosas para as autoridades.

Como o alerta é ativado?

A ativação do Alerta Amber não é automática para todos os casos de desaparecimento. A decisão de emitir um aviso parte das Polícias Civis estaduais, que reportam o caso ao Ciberlab (Laboratório de Operações Cibernéticas) do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Este, por sua vez, aciona a Meta para a disseminação do alerta, desde que critérios rigorosos sejam atendidos para garantir o uso da ferramenta apenas em situações de alto risco.

Os principais requisitos são:

A vítima deve ter menos de 18 anos.

Haver uma confirmação policial de que ocorreu um sequestro ou desaparecimento com risco iminente de morte ou lesão grave.

Existir informações suficientes para que o público possa ajudar na busca (foto, descrição do suspeito ou do veículo, por exemplo).

Quem receber a notificação e tiver alguma informação relevante deve entrar em contato imediato com as autoridades pelos números de emergência, como o 190 (Polícia Militar) ou o Disque 100 (Direitos Humanos). A colaboração rápida da população é fundamental para o sucesso das buscas.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.