Como funciona o Alerta Amber no Brasil para crianças desaparecidas

Entenda a ferramenta que dispara notificações em redes sociais para auxiliar na busca por crianças e adolescentes; saiba como o sistema funciona

16/01/2026 17:43

Como funciona o Alerta Amber no Brasil para crianças desaparecidas
Notificações do Alerta Amber são distribuídas em redes sociais, como Facebook e Instagram, visando a colaboração na busca por crianças desaparecidas. crédito: Freepik

O desaparecimento de crianças, como o caso que mobiliza a cidade de Bacabal, no Maranhão, acende um sinal de urgência sobre ferramentas de busca. Uma das mais importantes é o Alerta Amber, um sistema que dispara notificações em massa para auxiliar na localização de menores em perigo iminente. O programa funciona no Brasil desde 2023, em parceria com a Meta, empresa dona do Facebook e do Instagram. Lançado inicialmente no Ceará, Distrito Federal e Minas Gerais, o sistema tem sido expandido gradualmente para outros estados.

A tecnologia permite que avisos sobre crianças e adolescentes desaparecidos apareçam diretamente no feed de notícias dos usuários dessas redes sociais. A grande vantagem do sistema é a segmentação geográfica: as notificações são exibidas para pessoas que estão em um raio de até 160 quilômetros do local onde a criança foi vista pela última vez, aumentando a chance de reconhecimento.

O alerta contém informações cruciais, como uma foto recente da criança, descrição física, roupas que usava e detalhes sobre o desaparecimento. O objetivo é transformar a comunidade local em uma rede de observadores atentos, que podem fornecer pistas valiosas para as autoridades.

Como o alerta é ativado?

A ativação do Alerta Amber não é automática para todos os casos de desaparecimento. A decisão de emitir um aviso parte das Polícias Civis estaduais, que reportam o caso ao Ciberlab (Laboratório de Operações Cibernéticas) do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Este, por sua vez, aciona a Meta para a disseminação do alerta, desde que critérios rigorosos sejam atendidos para garantir o uso da ferramenta apenas em situações de alto risco.

Os principais requisitos são:

  • A vítima deve ter menos de 18 anos.

  • Haver uma confirmação policial de que ocorreu um sequestro ou desaparecimento com risco iminente de morte ou lesão grave.

  • Existir informações suficientes para que o público possa ajudar na busca (foto, descrição do suspeito ou do veículo, por exemplo).

Quem receber a notificação e tiver alguma informação relevante deve entrar em contato imediato com as autoridades pelos números de emergência, como o 190 (Polícia Militar) ou o Disque 100 (Direitos Humanos). A colaboração rápida da população é fundamental para o sucesso das buscas.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

