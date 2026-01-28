Alerta Amber no Brasil? Saiba como funcionam os sistemas de busca por crianças desaparecidas

Apesar de ser frequentemente mencionado, o sistema conhecido como Protocolo Amber, que emite alertas massivos e geolocalizados em redes sociais como Facebook e Instagram, não está oficialmente implementado no Brasil em parceria com a Meta. A confusão surge do sucesso do modelo norte-americano, mas as autoridades brasileiras utilizam outros métodos e ferramentas para a busca de crianças e adolescentes desaparecidos.

Entender como os procedimentos realmente funcionam é fundamental para ajudar de forma eficaz e não compartilhar informações equivocadas. No Brasil, a investigação e a divulgação de casos de desaparecimento seguem protocolos específicos estabelecidos pelas polícias e órgãos de segurança.

O que é o Alerta Amber original?

Criado nos Estados Unidos, o AMBER Alert (America's Missing: Broadcast Emergency Response) é um sistema de alerta de emergência que divulga informações sobre crianças raptadas. A parceria envolve polícias, emissoras de rádio, TV e empresas de tecnologia. Quando ativado, o alerta interrompe programações e envia notificações para celulares em uma área específica, descrevendo a vítima e o suspeito. Seus critérios são rígidos: é preciso haver confirmação de rapto e risco iminente à vida da criança.

Como funcionam as buscas no Brasil?

Boletim de Ocorrência (B.O.): É o primeiro e mais crucial passo. Ao contrário do mito popular, não é preciso esperar 24 horas. A notificação deve ser feita imediatamente em qualquer delegacia.

Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas: Gerenciado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, o sistema integra informações de todo o país para auxiliar nas investigações.

SINAL - PRF: A Polícia Rodoviária Federal possui um sistema chamado SINAL, que permite o registro de desaparecimento de crianças e adolescentes. Após o cadastro no site da PRF, uma mensagem é enviada para os celulares de todos os policiais rodoviários federais em um raio de 500 km do local da ocorrência, agilizando a fiscalização nas rodovias.

Divulgação oficial: As polícias e órgãos governamentais utilizam seus próprios canais, como sites e perfis oficiais em redes sociais, para divulgar fotos e informações de desaparecidos.

O que fazer ao suspeitar de um desaparecimento?

A agilidade é o fator mais importante. Se uma criança ou adolescente desaparecer, a orientação oficial é procurar imediatamente a delegacia de polícia mais próxima para registrar o Boletim de Ocorrência. Leve uma foto recente e o máximo de informações possíveis, como as roupas que a pessoa usava, características físicas e informações sobre o último local onde foi vista. A partir do registro, as autoridades iniciam os protocolos de busca e investigação.

