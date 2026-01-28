Assine
overlay
Início Trends
Brasil

Alerta Amber no Brasil? Saiba como funcionam os sistemas de busca por crianças desaparecidas

Famoso nos EUA, o sistema de alerta em parceria com redes sociais não opera oficialmente no país. Conheça as ferramentas e os procedimentos corretos adotados pelas autoridades brasileiras.

Publicidade
Carregando...
JA
Juliane Aguiar
JA
Juliane Aguiar
Repórter
28/01/2026 14:29

compartilhe

SIGA
x
Alerta Amber no Brasil? Saiba como funcionam os sistemas de busca por crianças desaparecidas
Profissionais utilizam tecnologia para monitorar e analisar dados em buscas por desaparecidos, alinhado aos métodos brasileiros. crédito: DC Studio/ Freepik

Apesar de ser frequentemente mencionado, o sistema conhecido como Protocolo Amber, que emite alertas massivos e geolocalizados em redes sociais como Facebook e Instagram, não está oficialmente implementado no Brasil em parceria com a Meta. A confusão surge do sucesso do modelo norte-americano, mas as autoridades brasileiras utilizam outros métodos e ferramentas para a busca de crianças e adolescentes desaparecidos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Entender como os procedimentos realmente funcionam é fundamental para ajudar de forma eficaz e não compartilhar informações equivocadas. No Brasil, a investigação e a divulgação de casos de desaparecimento seguem protocolos específicos estabelecidos pelas polícias e órgãos de segurança.

Leia Mais

O que é o Alerta Amber original?

Criado nos Estados Unidos, o AMBER Alert (America's Missing: Broadcast Emergency Response) é um sistema de alerta de emergência que divulga informações sobre crianças raptadas. A parceria envolve polícias, emissoras de rádio, TV e empresas de tecnologia. Quando ativado, o alerta interrompe programações e envia notificações para celulares em uma área específica, descrevendo a vítima e o suspeito. Seus critérios são rígidos: é preciso haver confirmação de rapto e risco iminente à vida da criança.

Como funcionam as buscas no Brasil?

  • Boletim de Ocorrência (B.O.): É o primeiro e mais crucial passo. Ao contrário do mito popular, não é preciso esperar 24 horas. A notificação deve ser feita imediatamente em qualquer delegacia.

  • Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas: Gerenciado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, o sistema integra informações de todo o país para auxiliar nas investigações.

  • SINAL - PRF: A Polícia Rodoviária Federal possui um sistema chamado SINAL, que permite o registro de desaparecimento de crianças e adolescentes. Após o cadastro no site da PRF, uma mensagem é enviada para os celulares de todos os policiais rodoviários federais em um raio de 500 km do local da ocorrência, agilizando a fiscalização nas rodovias.

  • Divulgação oficial: As polícias e órgãos governamentais utilizam seus próprios canais, como sites e perfis oficiais em redes sociais, para divulgar fotos e informações de desaparecidos.

O que fazer ao suspeitar de um desaparecimento?

A agilidade é o fator mais importante. Se uma criança ou adolescente desaparecer, a orientação oficial é procurar imediatamente a delegacia de polícia mais próxima para registrar o Boletim de Ocorrência. Leve uma foto recente e o máximo de informações possíveis, como as roupas que a pessoa usava, características físicas e informações sobre o último local onde foi vista. A partir do registro, as autoridades iniciam os protocolos de busca e investigação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

alerta-amber desaparecidos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay