Irmãos Tate são presos nos EUA enquanto novas acusações no Reino Unido elevam total para 59

O influenciador Andrew Tate e seu irmão, Tristan Tate, foram presos nos Estados Unidos após as autoridades britânicas apresentarem 38 novas acusações contra a dupla.

O Serviço de Promotoria da Coroa do Reino Unido (Crown Prosecution Service, CPS) informou que Andrew passou a responder por mais sete acusações de estupro, além de crimes relacionados ao tráfico sexual e à posse de imagens indecentes de uma criança.

Já Tristan foi acusado de dois casos de estupro e de três acusações de organização ou facilitação de tráfico de pessoas para exploração sexual.

Com as novas denúncias, o total de acusações contra os irmãos chegou a 59, segundo as polícias de Bedfordshire e Hertfordshire.

Os supostos crimes teriam ocorrido entre julho de 2010 e agosto de 2017. Os irmãos Tate já negaram todas as acusações.

Após a prisão, promotores britânicos darão início ao processo de extradição dos irmãos, que têm dupla cidadania britânica e americana, informou o CPS.

"Essas decisões de acusação foram tomadas após o recebimento de um novo conjunto de provas enviado pela Polícia de Bedfordshire e elevam para sete o número total de supostas vítimas neste caso", afirmou Malcolm McHaffie, chefe da Divisão de Crimes Especiais do CPS.

As polícias de Bedfordshire e Hertfordshire investigam uma série de crimes no que classificaram como uma "investigação complexa".

Como resultado, foram autorizadas 38 novas acusações contra os irmãos. Com isso, Andrew, de 39 anos, passa a responder a 42 acusações no Reino Unido, enquanto Tristan, de 37 anos, enfrenta 17.

Getty Images Andrew Tate é fotografado no Tribunal de Apelação de Bucareste, na Romênia, em 10 de dezembro de 2024

O Serviço de Delegados Federais dos Estados Unidos (US Marshals) confirmou à BBC que os irmãos Tate foram detidos. Um porta-voz do Departamento de Justiça americano afirmou que as prisões ocorreram "no âmbito de um processo de extradição".

O advogado dos irmãos, Joseph McBride, divulgou um comunicado após a prisão, na noite de sábado, afirmando que "o mundo sabe que Andrew e Tristan são inocentes".

"Seus inimigos sabem disso melhor do que ninguém. É exatamente por isso que eles têm sido atacados", acrescentou McBride, classificando as novas acusações apresentadas no Reino Unido como uma "perseguição política".

Segundo ele, as novas denúncias foram formuladas para responder a uma ação por difamação movida pelos irmãos nos Estados Unidos.

"Temos confiança de que, quando um juiz competente analisar os fatos e quando o Departamento de Justiça enfrentar esse abuso flagrante de sua própria autoridade, Andrew e Tristan Tate serão libertados. Os Estados Unidos não fazem o trabalho sujo político do Reino Unido", afirmou.

Em 2024, a polícia de Bedfordshire obteve mandados de prisão europeus para que os irmãos fossem devolvidos da Romênia, onde vivem e também são alvo de uma investigação criminal.

Em junho, os irmãos perderam uma tentativa na Justiça de obter os nomes de seus acusadores no Reino Unido, depois que o CPS decidiu manter a identidade das supostas vítimas em sigilo até o início formal da ação penal.

Matt Jury, advogado que representa várias mulheres britânicas que acusam Andrew Tate, comemorou as novas denúncias.

"Andrew e Tristan Tate são acusados de alguns dos crimes mais graves, incluindo múltiplas acusações de estupro e tráfico de pessoas. É hora de que respondam à Justiça", afirmou.







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