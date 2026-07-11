Líder iraniano promete vingança por Ali Khamenei: "exigência do povo"

O líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, afirmou neste sábado (11/6) que a morte de seu pai, o aiatolá Ali Khamenei, "não ficará sem resposta" e classificou a vingança como uma exigência da população iraniana. A declaração foi publicada na rede social X poucos dias após o funeral do antigo líder, morto em um ataque aéreo dos Estados Unidos em fevereiro.

"A vingança pelo mártir do Irã é a exigência do nosso povo e, com toda a certeza, deve ser realizada", escreveu Mojtaba. Na mesma publicação, ele ameaçou os responsáveis pelo ataque. "Esses criminosos, cuja lista completa — do primeiro ao último — está em nossas mãos, levarão para o túmulo o desejo de ter uma morte tranquila, em sua própria cama".

To our martyred Leader: O unjustly slain Leader! O righteous servant of God! We pledge to safeguard your legacy, to steadfastly traverse the straight path you laid out, to fear no hardships along the way, and to attach our hearts to divine promises and glad tidings as you did. — Ayatollah Mojtaba Khamenei (@MKhamenei_ir) July 11, 2026

Ali Khamenei foi enterrado na sexta-feira (10/6), na cidade de Meshed, após uma série de cerimônias fúnebres realizadas ao longo de seis dias entre o Irã e o Iraque. Seu filho, Mojtaba Khamenei, de 56 anos, assumiu o comando da República Islâmica em março, sucedendo o pai no posto de líder supremo, a mais alta autoridade política e religiosa do país.

Desde que foi nomeado, Mojtaba não fez aparições públicas. Segundo a Agência France-Presse (AFP), ele também ficou gravemente ferido no bombardeio que matou Ali Khamenei.

A manifestação ocorre em um momento de retorno da tensão entre os dois países. Nesta semana, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que o acordo de paz com o Irã estava encerrado e ordenou novos ataques contra a capital iraniana.

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Trump, na sexta-feira (10/6), voltou a ameaçar o regime iraniano ao afirmar que os Estados Unidos responderiam de forma devastadora a qualquer tentativa de atentado contra sua vida. Em publicação nas redes sociais, o presidente disse que "mil mísseis estão prontos e carregados" para atingir o Irã e que "milhares" de outros poderiam ser disparados em seguida.