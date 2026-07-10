Vídeo: Governo dos EUA revela novos arquivos sobre avistamentos de Ovnis

O Pentágono anunciou, nesta sexta-feira (10/7), a publicação de novos documentos secretos sobre OVNIs. Ao todo, 40 registros, sendo quatro documentos, 19 vídeos, quatro arquivos de áudio e três imagens, foram divulgados em um site do Pentágono. O material é proveniente da Agência de Aeronáutica e Espaço (Nasa), da Agência Central de Inteligência (CIA), do Departamento Federal de Investigação (FBI), do Departamento de Energia e do próprio Pentágono.

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos refere-se oficialmente aos objetos voadores não identificados (OVNIs) como "fenômenos anômalos não identificados". O presidente do país, Donald Trump, pediu que as agências federais americanas começassem a identificar e publicar os arquivos relacionados a OVNIs e extraterrestres no último mês de fevereiro, devido ao grande interesse que o tema desperta.

O interesse sobre este tema foi reavivado nos últimos anos, período no qual o governo americano investigou relatórios de aeronaves aparentemente sobrenaturais, em meio às preocupações de que adversários pudessem estar testando tecnologias muito avançadas.

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Em março de 2024, o Pentágono publicou um relatório no qual afirmava não ter provas de que os "fenômenos anômalos não identificados" fossem tecnologia alienígena. Muitos avistamentos suspeitos relatados na época acabaram sendo revelados apenas como balões meteorológicos, aviões espiões, satélites e outras atividades normais. (Com informações da AFP)