Projeto militar dos EUA para OVNIs: o que já foi revelado ao público

O que antes era tratado como ficção científica ou teoria da conspiração ganhou status de assunto de segurança nacional nos Estados Unidos. O Pentágono, sede do Departamento de Defesa americano, investiga formalmente avistamentos de objetos voadores não identificados, agora chamados oficialmente de Fenômenos Anômalos Não Identificados (UAPs, na sigla em inglês).

Essa mudança de postura resultou na criação, em 2022, de um escritório dedicado exclusivamente a centralizar e analisar esses relatos: o All-domain Anomaly Resolution Office (AARO). O AARO já recebeu mais de 1.600 relatos, a maioria vinda de pilotos militares. O objetivo principal não é encontrar vida extraterrestre, mas sim identificar possíveis ameaças à segurança nacional, como tecnologias de espionagem avançadas de outras nações.

O que os vídeos e dados mostram

Parte do que impulsionou essa abertura foram vídeos gravados por caças da Marinha americana e liberados oficialmente. Imagens conhecidas pelos codinomes “Gimbal”, “GoFast” e “Tic Tac” mostram objetos realizando acelerações e manobras impossíveis para a tecnologia humana conhecida, sem meios visíveis de propulsão.

A análise desses eventos não se baseia apenas em vídeos. Os militares utilizam dados de múltiplos sistemas, incluindo radares e sensores infravermelhos, que corroboram o que os pilotos testemunharam. Essa abordagem, baseada em dados concretos, é o que diferencia a investigação atual das especulações do passado.

A principal conclusão do relatório divulgado em novembro de 2024, que cobre dados até junho daquele ano, é clara: existem fenômenos aéreos que não podem ser identificados. As investigações apontam para algumas categorias de explicação possíveis:

Desordem aérea: inclui balões, drones e até sacolas plásticas.

Fenômenos atmosféricos naturais: como cristais de gelo ou anomalias térmicas.

Tecnologia secreta dos EUA: projetos militares ainda não revelados.

Sistemas adversários: tecnologia avançada de países como China ou Rússia.

Outros: uma categoria em aberto para casos que não se encaixam nas anteriores.

Atualmente, o governo dos EUA admite publicamente que objetos com capacidades de voo desconhecidas operam em seu espaço aéreo. A investigação continua focada em identificar possíveis ameaças e garantir a segurança de pilotos, mas a falta de explicações convencionais para muitos dos mais de 1.600 casos recebidos até novembro de 2024 — com 21 identificados como "anomalias verdadeiras" que requerem investigação adicional — mantém o tema em evidência global.

