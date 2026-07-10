Morre Wally Funk, pioneira da aviação e mulher mais velha no espaço

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Morreu aos 87 anos Wally Funk, pioneira da aviação e símbolo da participação feminina na exploração espacial. A morte foi confirmada pela prefeitura de Grapevine, no Texas, Estados Unidos, onde ela morava.

A aviadora faleceu "em paz e em casa, cercada por pessoas próximas", conforme informado pela prefeitura da cidade, em nota.

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O texto destacou ainda que Funk deixou um legado marcado por "determinação, persistência e excelência". Sua trajetória inspirou gerações na aviação e na busca pela exploração do espaço.

Wally Funk foi uma aviadora e instrutora de voo americana que se tornou um ícone da exploração espacial feminina. Ela foi a mulher mais velha a viajar ao espaço, aos 82 anos, em 2021, a bordo da missão New Shepard NS-16 da Blue Origin.

A Blue Origin e o presidente da empresa, Jeff Bezos, lamentaram a morte dela e destacaram que Funk foi "uma pioneira em todos os sentidos da palavra". A empresa também declarou que sua trajetória continuará inspirando novos exploradores.

Wally Funk waited 60 years to get to space, and no one ever earned it more. She trained with the Mercury 13 in 1961, out-tested the men, and was told no anyway. She never stopped flying — 19,600 hours, thousands of students, a lifetime of firsts.



Five years ago this month, I had… pic.twitter.com/E8VgOZSpSe — Jeff Bezos (@JeffBezos) July 9, 2026

Quem foi Wally Funk?

Wally Funk entrou para a história em 2021, quando, aos 82 anos, realizou um voo espacial suborbital pela missão New Shepard NS-16, da empresa Blue Origin. A viagem cumpriu um sonho que ela perseguia há cerca de seis décadas.

Na ocasião, Funk viajou ao lado do fundador da empresa, Jeff Bezos, e outros tripulantes. Após o voo, o Guinness World Records reconheceu a aviadora como a mulher mais velha a viajar ao espaço.

A Blue Origin lamentou a morte da pioneira e afirmou que Funk foi "uma pioneira em todos os sentidos da palavra". A empresa também declarou que sua trajetória continuará inspirando novos exploradores.

A vida de Wally Funk dedicada à aviação

Nascida em 1º de fevereiro de 1939, Wally Funk dedicou mais de sete décadas à aviação. Ao longo da carreira, acumulou mais de 30 mil horas de voo e treinou mais de 3 mil pilotos como instrutora.

Ela foi a primeira mulher instrutora de voo em Fort Sill, em Oklahoma. Também fez história ao se tornar a primeira mulher inspetora da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) e a primeira investigadora de segurança aérea do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB).

Wally Funk e o programa Mercury 13

A experiência de Wally Funk chamou a atenção da Nasa no início dos anos 1960. Em 1961, Funk foi selecionada para participar de um programa privado que submeteu mulheres pilotos aos mesmos testes físicos e psicológicos aplicados aos astronautas do programa Mercury.

O grupo ficou conhecido como Mercury 13. As participantes tiveram desempenho comparável — e em alguns casos superior — ao dos homens avaliados no programa.

No entanto, nunca foram autorizadas a participar de missões espaciais porque a Nasa ainda não aceitava mulheres como astronautas naquele período.

Décadas depois, Wally Funk se tornou a única integrante do Mercury 13 a conseguir chegar ao espaço.

O sonho espacial de Wally Funk realizado aos 82 anos

Antes de embarcar no foguete New Shepard, Funk já havia tentado diversas vezes realizar o sonho de viajar ao espaço. Ela chegou a enviar uma carta ao presidente americano Richard Nixon pedindo uma oportunidade, mas não recebeu autorização para participar de uma missão.

Quando finalmente realizou o voo em 2021, comemorou a conquista com entusiasmo. A viagem transformou a aviadora em um símbolo de perseverança e mostrou que sua ambição não tinha idade.

"Sonhos não têm prazo de validade", afirmou a vereadora de Grapevine, Duff O'Dell, ao lembrar a trajetória da pioneira.

Segundo a cuidadora da aviadora, Wally manteve uma postura otimista mesmo diante dos obstáculos que enfrentou ao longo da vida.

"Muitos homens disseram a ela: 'Não, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo'. E ela simplesmente ficou mais determinada", contou.

Prêmios e homenagens a Wally Funk

Em 2022, Funk recebeu o Troféu Michael Collins por conjunto da obra, concedido pelo Museu Nacional do Ar e Espaço do Smithsonian.

Ela também será incluída postumamente no Hall Internacional da Fama do Espaço, no Museu de História Espacial do Novo México.

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A trajetória de Wally Funk ficou marcada não apenas pelo voo histórico aos 82 anos, mas por décadas de contribuição para abrir caminhos para mulheres na aviação e na exploração espacial.