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TERREMOTOS

Presidente da Venezuela agradece apoio do Brasil

País vizinho foi atingido por fortes terremotos em junho

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Marcelo Brandão - Repórter da Agência Brasil
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Marcelo Brandão - Repórter da Agência Brasil
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11/07/2026 09:05

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Busca por sobreviventes na Venezuela continuam e desafiam bombeiros e voluntários na busca por sobreviventes
Brasil enviou apoio para a Venezuela, que sofreu dois terremotos e perdeu 4 mil vidas crédito: CBMMG/Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, conversaram na tarde dessa sexta-feira (10/7) pelo telefone. O tema da conversa foi os terremotos que atingiram o país vizinho no final de junho e deixou mais de 4 mil mortos. 

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Na conversa, Delcy agradeceu a Lula pela ajuda prestada pelo governo brasileiro. O Brasil enviou medicamentos e insumos médicos, como seringas, luvas, máscaras, gazes e ataduras.

A Marinha do Brasil também montou um hospital de campanha na cidade de La Guaira, local mais atingido, onde fez mais de mil atendimentos médicos e cirurgias de baixa complexidade.

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Lula reiterou à presidente venezuelana a disposição do Brasil de continuar contribuindo para a reconstrução do país e de apoiar a população daquele país.

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Delcy disse que a Venezuela se prepara para reconstruir as áreas atingidas, com foco na construção de casas para as famílias que ficaram desabrigadas.

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