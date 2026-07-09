Delcy Rodríguez e a nova era da política venezuelana em 2026

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Delcy Rodríguez é, desde janeiro de 2026, a presidente interina da Venezuela, uma das figuras mais influentes e polêmicas do cenário político do país. Advogada de formação, ela assumiu a liderança da nação em 5 de janeiro de 2026, dois dias após a captura de Nicolás Maduro em uma operação militar dos Estados Unidos, tornando-se a primeira mulher a exercer a presidência na história venezuelana.

A transição para a presidência em 2026

A ascensão de Delcy Rodríguez à presidência ocorreu de forma abrupta. Em 3 de janeiro de 2026, o então presidente Nicolás Maduro foi capturado por forças especiais dos EUA. Diante do vácuo de poder, o Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) designou Rodríguez, então vice-presidente, como presidente interina em 5 de janeiro, um movimento que a colocou no centro do poder em meio a uma crise sem precedentes.

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Quem é Delcy Rodríguez?

Delcy Eloína Rodríguez Gómez é uma advogada e política venezuelana que ocupou o cargo de vice-presidente executiva de 2018 a janeiro de 2026, quando assumiu a presidência interina do país. Nascida em Caracas, sua trajetória política está ligada à história de sua família. Seu pai, Jorge Antonio Rodríguez, foi um líder socialista e fundador da Liga Socialista, morto sob custódia do governo nos anos 1970. Seu irmão, Jorge Rodríguez, também é uma figura proeminente, atualmente presidente da Assembleia Nacional. Formada em direito, Delcy especializou-se em direito trabalhista e lecionou na Universidade Central da Venezuela (UCV) antes de ingressar na vida pública com a ascensão de Hugo Chávez.

Qual foi a trajetória de Rodríguez até a presidência?

Antes de se tornar presidente interina, Delcy Rodríguez foi considerada o braço direito de Nicolás Maduro. Como vice-presidente (2018-2026), ela coordenou o gabinete ministerial e supervisionou setores estratégicos da economia, incluindo a estatal petrolífera PDVSA. Foi a principal porta-voz do governo em anúncios importantes e uma defensora ferrenha das políticas chavistas. Sua carreira inclui outros postos de alta relevância, como ministra das Relações Exteriores e presidente da Assembleia Nacional Constituinte de 2017. Apelidada de "la trigresa" pelo próprio Maduro, sua ascensão refletia a confiança que ele depositava em sua capacidade de gestão e lealdade.

Como Rodríguez atuou na diplomacia venezuelana?

No cenário global, como chanceler e depois como vice-presidente, Delcy Rodríguez foi a principal defensora do governo venezuelano. Ela representou o país em fóruns internacionais, onde denunciava o que chamava de "guerra econômica" e "bloqueio imperialista", referindo-se às sanções impostas pelos Estados Unidos. Sua atuação diplomática era marcada por um tom confrontador, mas também pragmático ao negociar com aliados. Suas principais atribuições na diplomacia incluíam:

Negociar acordos com países aliados, como Rússia e China.

Liderar delegações em diálogos com a oposição, mediados por atores internacionais.

Responder publicamente a críticas de organizações e governos estrangeiros.

Articular a defesa jurídica da Venezuela em tribunais internacionais.

O governo Rodríguez em 2026

Desde que assumiu a presidência interina, Rodríguez surpreendeu ao adotar uma agenda de reformas econômicas pragmáticas. Em 29 de janeiro de 2026, seu governo promoveu a reforma da Lei Orgânica de Hidrocarburos, abrindo o setor petrolífero ao capital estrangeiro e buscando atrair novos investimentos. As medidas de liberalização econômica e a busca por estabilidade têm sido os pilares de sua gestão inicial, enquanto ela navega em um cenário político complexo, desenvolvendo laços com republicanos da indústria do petróleo e de Wall Street, e mantendo a afirmação de que Maduro continua sendo o presidente legítimo.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.