Capitão da seleção de Cabo Verde é investigado por denúncia de estupro

A surpreendente trajetória da seleção de Cabo Verde na Copa do Mundo foi afetada, nos últimos dias, por denúncias contra o capitão do time, Ryan Mendes. A polícia da Nova Zelândia confirmou ao jornal New Zealand Herald que conduz uma investigação baseada em suspeita de estupro.

Uma tradutora brasileira acusa o jogador de violência sexual. O estupro teria ocorrido em um hotel de Auckland, na Nova Zelândia.

Procurada por diversos veículos de imprensa, a seleção de Cabo Verde não se manifestou sobre o caso.

Em nota, a Federação Internacional de Futebol (Fifa) informou que leva a sério "qualquer alegação de má conduta" e que mantém contato com as autoridades da Nova Zelândia.

Em nota à imprensa, o Ministério das Relações Exteriores informou que, por meio da Embaixada do Brasil em Wellington, capital da Nova Zelândia, tem conhecimento do caso e presta a assistência consular devida à cidadã brasileira.

O Itamaraty afirmou ainda que, em atendimento ao direito à privacidade, em observância à Lei de Acesso à Informação e ao Decreto nº 7.724/2012, não fornece informações sobre casos individuais de assistência a cidadãos brasileiros.

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Ryan Mendes participou dos três jogos de Cabo Verde na fase de grupos da competição. A seleção cabo-verdiana avançou pela primeira vez à fase eliminatória do torneio e tem partida marcada contra a Argentina na sexta-feira (3/7), em Miami.