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Achraf Hakimi será julgado na França por acusação de estupro, confirma tribunal de apelação

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AFP
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Repórter
19/06/2026 06:17

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O jogador marroquino será julgado por uma acusação de estupro pela Justiça francesa, anunciou nesta sexta-feira (19) o Tribunal de Apelação de Versalhes em um comunicado. 

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Hakimi é acusado desde fevereiro de 2023, quando uma jovem o denunciou por estupro. A data do julgamento não foi divulgada.

Pouco depois do anúncio, o jogador do Paris Saint-Germain, que sempre chamou a acusação de "falsa", afirmou que espera seu julgamento "com impaciência".

"Espero por este julgamento desde o primeiro dia. E o aguardo com impaciência. Finalmente, poderei falar", escreveu nas redes sociais Hakimi, que disputa a Copa do Mundo como capitão da seleção do Marrocos. 

"Optei por permanecer calado durante anos. Pensei que me manter digno, ser paciente e confiar na Justiça permitiria que fossem tomadas boas decisões", acrescentou o jogador de 27 anos.

"Esperávamos a confirmação. Até o momento, não afirmaram que ele é culpado de nada", comentou a advogada do jogador, Fanny Colin.

A advogada da jovem que acusou o jogador, Rachel-Flore Pardo, declarou que "depois de mais de três anos de luta judicial, após ter sido caluniada e arrastada para a lama pela defesa de Achraf Hakimi, para minha cliente esta decisão traz alívio e esperança".

Em maio, Hakimi havia solicitado à Justiça o arquivamento do caso.

Uma fonte policial afirmou no momento da denúncia que a jovem relatou ter conhecido Achraf Hakimi em janeiro de 2023 por meio da rede social Instagram e que foi à casa dele em um veículo com motorista (VTC) solicitado pelo jogador.

Segundo o relato da suposta vítima, Hakimi a beijou e a tocou sem o consentimento dela, antes de estuprá-la.

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mlf/js/asl/jvb/pc/fp

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