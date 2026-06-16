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Gana recorre à justiça canadense por visto do volante Thomas Partey, acusado de estupro

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
16/06/2026 12:59

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O governo de Gana recorreu a um tribunal federal canadense nesta terça-feira (16), buscando reverter a recusa de Ottawa em conceder um visto para a Copa do Mundo de 2026 ao jogador Thomas Partey, que responde a um processo no Reino Unido sob acusações de estupro e agressão sexual.

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A emissora pública canadense CBC informou que a audiência estava marcada para a manhã desta terça e que Gana havia solicitado uma liminar que poderia permitir a Partey jogar contra o Panamá, em Toronto, na quarta-feira, em uma partida do Grupo L. 

O ministro das Relações Exteriores de Gana, Sam Okudzeto Ablakwa, classificou a decisão do Canadá como "arrogante e extremamente injusta" e descreveu Partey como "um membro fundamental da seleção principal de Gana".

Acra enviou uma nota oficial de protesto a Ottawa em relação a essa medida e solicitou formalmente que o Canadá reconsiderasse a decisão, disse Ablakwa.

O Ministério das Relações Exteriores do Canadá não respondeu a uma consulta sobre sua posição em relação ao protesto vindo de Gana. 

Partey é meio-campista do Villarreal e já atuou pelo Arsenal. 

O jogador se declarou inocente de sete acusações de estupro e uma de agressão sexual, decorrentes de denúncias feitas por quatro mulheres diferentes entre 2020 e 2022. 

A seleção de Gana estabeleceu seu campo-base nos Estados Unidos, na Bryant University, em Boston. 

O jogador estará apto a disputar as próximas partidas de Gana pelo Grupo L contra a Inglaterra e a Croácia, ambas nos Estados Unidos.

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