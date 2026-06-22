Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Relatório sobre morte de menina estuprada na França aponta 'sucessão de erros'

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
22/06/2026 11:18

compartilhe

SIGA

O relatório oficial sobre a investigação da morte da menina Lyhanna, supostamente estuprada e assassinada por um homem com denúncias anteriores por pedofilia, indica "uma sucessão de erros", afirmou o primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Lyhanna foi encontrada morta em 4 de junho em um silo agrícola perto de Fleurance, no sudoeste da França, após quase uma semana desaparecida. Jérôme Barella, de 41 anos, pai de uma amiga dela, foi preso. O homem havia sido denunciado em agosto de 2025 por uma menina chamada Rosa, de 10 anos, mas nunca havia sido detido ou interrogado. 

Segundo o relatório divulgado nesta segunda-feira (22), a mãe de Rosa a levou a um hospital de Toulouse em 18 de agosto de 2025. O centro então acionou a polícia. 

"O chefe de patrulha identifica a sensibilidade do caso diante das declarações da menina, que menciona cerca de cinquenta estupros por parte do pai de uma de suas amigas", acrescenta o texto. 

O relatório destaca o prosseguimento inadequado da denúncia ao chegar ao Ministério Público e aos agentes de Auch, zona rural onde residia o principal suspeito. Não foi "tratada como procedimento prioritário", afirmou o inspetor-geral do Judiciário francês, Stéphane Nöel. 

O caso provocou uma onda de críticas e protestos sobre a proteção de menores na França. 

O primeiro-ministro, que nega falta de recursos no caso de Lyhanna, reiterou sua disposição em modificar a lei para permitir condenar à prisão perpétua os "estupradores em série de crianças". 

O ministro da Justiça, Gérald Darmanin, que se recusou a renunciar, já advertiu que proporia sanções contra magistrados se fossem confirmados erros profissionais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

burs-tjc/erl/jc/aa

Tópicos relacionados:

governo infancia policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay