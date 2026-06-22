Relatório sobre morte de menina estuprada na França aponta 'sucessão de erros'

O relatório oficial sobre a investigação da morte da menina Lyhanna, supostamente estuprada e assassinada por um homem com denúncias anteriores por pedofilia, indica "uma sucessão de erros", afirmou o primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu.

Lyhanna foi encontrada morta em 4 de junho em um silo agrícola perto de Fleurance, no sudoeste da França, após quase uma semana desaparecida. Jérôme Barella, de 41 anos, pai de uma amiga dela, foi preso. O homem havia sido denunciado em agosto de 2025 por uma menina chamada Rosa, de 10 anos, mas nunca havia sido detido ou interrogado.

Segundo o relatório divulgado nesta segunda-feira (22), a mãe de Rosa a levou a um hospital de Toulouse em 18 de agosto de 2025. O centro então acionou a polícia.

"O chefe de patrulha identifica a sensibilidade do caso diante das declarações da menina, que menciona cerca de cinquenta estupros por parte do pai de uma de suas amigas", acrescenta o texto.

O relatório destaca o prosseguimento inadequado da denúncia ao chegar ao Ministério Público e aos agentes de Auch, zona rural onde residia o principal suspeito. Não foi "tratada como procedimento prioritário", afirmou o inspetor-geral do Judiciário francês, Stéphane Nöel.

O caso provocou uma onda de críticas e protestos sobre a proteção de menores na França.

O primeiro-ministro, que nega falta de recursos no caso de Lyhanna, reiterou sua disposição em modificar a lei para permitir condenar à prisão perpétua os "estupradores em série de crianças".

O ministro da Justiça, Gérald Darmanin, que se recusou a renunciar, já advertiu que proporia sanções contra magistrados se fossem confirmados erros profissionais.

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