Como terremoto na Venezuela foi sentido no Brasil

Os dois fortes terremotos que atingiram a Venezuela na noite de quarta-feira (24/6) em um intervalo de apenas 39 segundos chegaram a ser sentidos no Brasil.

Cientistas da Rede Sismográfica Brasileira (RSBR) disseram que tremores foram relatados em quatro Estados brasileiros: Pará, Amazonas, Roraima e Amapá. As capitais desses Estados — Belém, Manaus, Boa Vista e Macapá — também registraram tremores.

"É relativamente comum que sismos dessas magnitudes e com essas profundidades sejam sentidos a vários quilômetros de distância do epicentro", disse Bruno Collaço, sismólogo do Centro de Sismologia da USP.

Mas ele afirma que, apesar do susto que podem causar no Brasil, a grande distância do epicentro faz com que não haja chance de danos para as cidades brasileiras.

"Não é possível prever se novos tremores vão ocorrer, mas é comum que tremores dessa magnitude possam gerar réplicas nos próximos dias", disse.

Segundo a agência Brasil, a Defesa Civil do Estado do Amazonas informou que um tremor de terra foi sentido por moradores das cidades Manaus, Barcelos e Iranduba, mas sem vítimas.

O prefeito de Belém, Igor Normando, afirmou que prédios chegaram a ser esvaziados em algumas áreas da cidade — como nos bairros do Umarizal, Jurunas, Cremação e Pedreira — como precaução, mas não houve danos ou vítimas.

"Seguimos monitorando a situação e adotando todas as medidas necessárias para garantir a segurança da população", acrescentou, citando parceria da Defesa Civil Municipal e Defesa Civil Estadual.

O governo brasileiro expressou pesar pelas perdas causadas pelos terremotos.

"O Brasil manifesta sua solidariedade ao governo e ao povo da Venezuela e deseja uma rápida recuperação aos feridos", disse o Itamaraty, em nota.

O governo do Brasil disse que os brasileiros afetados devem entrar em contato com a embaixada brasileira pelo telefone +58 414-3723337.

BBC

O primeiro tremor de magnitude 7,1 atingiu a região da costa central da Venezuela, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).

O terremoto ocorreu às 18h04 no horário local e teve seu epicentro próximo à cidade de San Felipe, no estado de Yaracuy, cerca de 280 quilômetros a oeste de Caracas.

Pouco depois, o USGS registrou um segundo terremoto, ainda mais forte, de magnitude 7,5. O epicentro foi localizado próximo ao município de Yumare, um pouco mais ao norte do epicentro inicial. Segundo o USGS, o intervalo entre os dois tremores foi de 39 segundos.

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, disse em pronunciamento que há 32 mortos e pelo menos 700 feridos. Ela decretou estado de emergência no país.

Ela disse que existe expectativa de os números aumentarem bastante nas próximas horas — já que o número de mortos em La Guaira, o Estado mais afetado, ainda não foi contabilizado.

Rodríguez confirmou que a Venezuela espera receber equipes de resgate dos Estados Unidos, República Dominicana, El Salvador, México e Catar ao longo desta quinta-feira (25/06) e agradeceu aos governos estrangeiros pela solidariedade.

O Serviço Geológico dos EUA afirmou que é provável que haja um elevado número de vítimas e danos extensos na Venezuela.

"É provável que o desastre seja generalizado", e fortes tremores secundários podem ocorrer na sequência, segundo o USGS.

De acordo com a agência, há 44% de probabilidade de mais de 10 mil mortes e 30% de chance de ultrapassar 100 mil.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Existe também um risco significativo de deslizamentos de terra e de liquefação do solo. A liquefação é um fenômeno que afeta sedimentos pouco compactados durante um terremoto e assemelha-se a um deslizamento lateral de terra.