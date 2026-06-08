Homem esfaqueia cinco pessoas em estação de metrô de Nova York
Suspeito de ataque teria transtorno mental e estaria em situação de rua. Uma pessoa foi ferida gravemente na cabeça. Autoridades descartam ligação com terrorismo
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Cinco pessoas foram esfaqueadas por um homem em situação de rua dentro da estação de metrô Penn Station, em Nova York, no início da noite deste domingo (7/6). De acordo com o Departamento de Bombeiros de Manhattan, uma pessoa sofreu ferimentos graves, enquanto as outras quatro tiveram lesões leves a moderadas.
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Segundo o site MSNBC News, uma pessoa foi detida pela polícia do metrô. As autoridades afirmaram não haver sinais preliminares de ligação com terrorismo.
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Segundo o jornal New York Post, o incidente ocorreu menos de 24 horas da chegada do presidente Donald Trump a Nova York, onde assistirá à terceira partida das finais da NBA entre New York Knicks e San Antonio Spurs, na arena Madison Square Garden, nesta segunda-feira.
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Uma foto divulgada nas redes sociais mostra quatro policiais imobilizando o suspeito, deitado no chão. Um funcionário da Penn Station contou ao NY Post que encontrou dois homens feridos e viu o chão coberto de sangue. Um dos feridos tinha lesões na cabeça.