Homem esfaqueia cinco pessoas em estação de metrô de Nova York

Cinco pessoas foram esfaqueadas por um homem em situação de rua dentro da estação de metrô Penn Station, em Nova York, no início da noite deste domingo (7/6). De acordo com o Departamento de Bombeiros de Manhattan, uma pessoa sofreu ferimentos graves, enquanto as outras quatro tiveram lesões leves a moderadas.

Segundo o site MSNBC News, uma pessoa foi detida pela polícia do metrô. As autoridades afirmaram não haver sinais preliminares de ligação com terrorismo.

Segundo o jornal New York Post, o incidente ocorreu menos de 24 horas da chegada do presidente Donald Trump a Nova York, onde assistirá à terceira partida das finais da NBA entre New York Knicks e San Antonio Spurs, na arena Madison Square Garden, nesta segunda-feira.

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Uma foto divulgada nas redes sociais mostra quatro policiais imobilizando o suspeito, deitado no chão. Um funcionário da Penn Station contou ao NY Post que encontrou dois homens feridos e viu o chão coberto de sangue. Um dos feridos tinha lesões na cabeça.