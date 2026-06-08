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Homem esfaqueia cinco pessoas em estação de metrô de Nova York

Suspeito de ataque teria transtorno mental e estaria em situação de rua. Uma pessoa foi ferida gravemente na cabeça. Autoridades descartam ligação com terrorismo

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RC
Rodrigo Craveiro
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Rodrigo Craveiro
Repórter
08/06/2026 00:00 - atualizado em 08/06/2026 00:02

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Veículos de emergência são vistos do lado de fora da Penn Station após um incidente com faca em Nova York neste domingo (7/6)
Veículos de emergência são vistos do lado de fora da Penn Station após um incidente com faca em Nova York neste domingo (7/6) crédito: AFP

Cinco pessoas foram esfaqueadas por um homem em situação de rua dentro da estação de metrô Penn Station, em Nova York, no início da noite deste domingo (7/6). De acordo com o Departamento de Bombeiros de Manhattan, uma pessoa sofreu ferimentos graves, enquanto as outras quatro tiveram lesões leves a moderadas.

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Segundo o site MSNBC News, uma pessoa foi detida pela polícia do metrô. As autoridades afirmaram não haver sinais preliminares de ligação com terrorismo. 

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Segundo o jornal New York Post, o incidente ocorreu menos de 24 horas da chegada do presidente Donald Trump a Nova York, onde assistirá à terceira partida das finais da NBA entre New York Knicks e San Antonio Spurs, na arena Madison Square Garden, nesta segunda-feira.

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Uma foto divulgada nas redes sociais mostra quatro policiais imobilizando o suspeito, deitado no chão. Um funcionário da Penn Station contou ao NY Post que encontrou dois homens feridos e viu o chão coberto de sangue. Um dos feridos tinha lesões na cabeça. 

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