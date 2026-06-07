Filipinas entram em alerta de tsunami após terremoto de magnitude 7,8
Governo do país pede que moradores se retirem da região afetada; quatro estão feridos
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SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um terremoto de magnitude 7,8 atingiu Mindanao, no sul das Filipinas, neste domingo (7), madrugada de segunda-feira (8) no horário local. O tremor, considerado muito alto na Escala Richter, gerou alertas de tsunami na região. Ainda não há relatos de feridos ou de danos causados.
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Segundo o Centro Alemão de Pesquisa em Geociências (GFZ), que havia estimado a potência do fenômeno em 8,2 antes de rebaixá-la para 7,8, o terremoto ocorreu a uma profundidade de 10 km.
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Já de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o tremor teve epicentro no mar, a 35 quilômetros de profundidade.
Após as medições, agências dos Estados Unidos e da Indonésia reforçaram os alertas de tsunami para áreas costeiras das Filipinas. O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico advertiu para a possibilidade de ondas nas próximas três horas também ao longo das costas de Indonésia, Palau, Taiwan e Papua-Nova Guiné.
O governo filipino pede que moradores no litoral sul se retirem da região. O chefe da agência de sismologia das Filipinas, a Phivolc afirmou que as primeiras ondas do tsunami devem chegar entre 7h37 e 9h37 no horário local (de 20h37 a 22h37 no horário de Brasília).
A agência filipina informou que o terremoto teve magnitude 7,0 e alertou para a possibilidade de danos e de ondas de tsunami acima de um metro, que podem persistir por várias horas.
O presidente do país, Ferdinand Marcos Jr., pediu que moradores das áreas costeiras afetadas pelos alertas de tsunami deixem imediatamente a região e busquem terrenos mais altos após o forte terremoto registrado no sul do país.
"Sigam os alertas de tsunami. Não esperem. A vida é mais importante do que qualquer coisa deixada para trás", afirmou Marcos.
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O presidente disse ainda que está em comunicação constante com escritórios regionais e autoridades locais que atuam nas áreas atingidas.
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Marcos também determinou a suspensão das aulas em todos os níveis nas regiões afetadas de Mindanao até novo aviso e afirmou ter ordenado que todas as autoridades do governo atuem após o terremoto.