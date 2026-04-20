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Japão emite alerta de tsunami após terremoto de 7,4 graus

O tremor foi forte o suficiente para balançar grandes edifícios até mesmo em Tóquio, que fica a centenas de quilômetros de distância do epicentro

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Repórter
20/04/2026 06:07 - atualizado em 20/04/2026 08:57

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O tremor aconteceu às 16h53 locais (4h53 de Brasília) no Pacífico, ao norte do município de Iwate
O tremor aconteceu às 16h53 locais (4h53 de Brasília) no Pacífico, ao norte do município de Iwate crédito: PHILIP FONG/AFP

Um forte terremoto de 7,4 graus de magnitude sacudiu nesta segunda-feira (20/4) o Norte do Japão, informou a agência meteorológica nacional (JMA), que emitiu um alerta de tsunami para ondas de até três metros. 

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O tremor aconteceu às 16h53 locais (4h53 de Brasília) no Pacífico, ao norte do município de Iwate. 

"Abandonem imediatamente as regiões costeiras e as áreas próximas a rios e sigam para um local mais seguro, como terrenos elevados ou um edifício de evacuação", afirma o alerta. 

"Ondas de tsunami devem atingir a costa repetidamente. Não abandonem as zonas seguras até que a suspensão do alerta", acrescenta a advertência. 

O tremor foi forte o suficiente para balançar grandes edifícios até mesmo em Tóquio, que fica a centenas de quilômetros de distância do epicentro.

O gabinete da primeira-ministra Sanae Takaichi informou que ativou uma equipe de gestão de crise.

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Terremotos

O Japão é um dos países que registra mais terremotos no planeta, já que se encontra sobre quatro grandes placas tectônicas na margem ocidental do "círculo de fogo" do Pacífico. 

O arquipélago, que tem 125 milhões de habitantes, registra quase 1.500 tremores por ano e concentra quase 18% dos terremotos do planeta.

A grande maioria é leve, mas os danos variam de acordo com a localização e a profundidade.

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Em 2011, um terremoto de 9,0 graus de magnitude desencadeou um tsunami que deixou 18.500 mortos ou desaparecidos e provocou um acidente devastador na usina nuclear de Fukushima.

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