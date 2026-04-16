Estreito de Ormuz: por que a rota é tão vital para o mundo todo

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A ordem do presidente dos EUA, Donald Trump, emitida em 13 de abril de 2026, para que a Marinha americana imponha um bloqueio total à navegação pelo Estreito de Ormuz elevou a tensão global a um novo patamar. A decisão é uma resposta direta ao bloqueio parcial já imposto pelo Irã desde o início do conflito entre os países em fevereiro de 2026 e ocorre após o fracasso das negociações de cessar-fogo em Islamabad, no Paquistão.

Essa estreita faixa de água, que liga o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã e ao Mar da Arábia, é a principal via de escoamento de petróleo do Oriente Médio. Uma interrupção total do tráfego, que já está drasticamente reduzido, pode desencadear uma crise de proporções globais, afetando o preço dos combustíveis e a inflação em diversos países, inclusive no Brasil.

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Por que o estreito é tão importante?

Localizado entre o Irã e Omã, o Estreito de Ormuz é o único caminho marítimo para exportar petróleo e gás de grandes produtores como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Iraque e o próprio Irã. Em seu ponto mais estreito, a passagem tem aproximadamente 39 quilômetros de largura, o que a torna um gargalo estratégico e vulnerável.

Antes do conflito iniciado em 2026, cerca de um quinto de todo o petróleo consumido no mundo, o que equivalia a aproximadamente 20 milhões de barris, atravessava essa rota diariamente. O tráfego, que era de cerca de 135 navios por dia, foi reduzido a números de um dígito após o Irã iniciar seu bloqueio parcial. Além do petróleo, o estreito é fundamental para o transporte de gás natural liquefeito (GNL), com o Catar, um dos maiores produtores mundiais, dependendo totalmente da passagem.

Quais os impactos de um bloqueio total?

A transição de um bloqueio parcial para um bloqueio total do Estreito de Ormuz provocaria um choque imediato no preço do barril de petróleo, que já opera em alta devido ao conflito. Essa escalada se refletiria rapidamente nas bombas de combustível, encarecendo ainda mais a gasolina, o diesel e o gás de cozinha para consumidores em todo o mundo.

A elevação dos custos de transporte afetaria de forma ainda mais severa as cadeias de suprimentos globais. Produtos que dependem de frete marítimo ficariam mais caros, pressionando a inflação e podendo desacelerar a atividade econômica em diversos países que dependem da importação de energia para manter suas indústrias funcionando.

Além das consequências econômicas, a medida representa uma grave escalada militar no conflito já em andamento entre EUA/Israel e Irã desde fevereiro de 2026. A imposição de um bloqueio naval americano é um ato de guerra que pode expandir o conflito, com potencial para atrair outras potências e desestabilizar ainda mais uma das regiões mais voláteis do planeta.

A importância estratégica do Estreito de Ormuz não é recente. Durante a guerra entre Irã e Iraque, nos anos 1980, a chamada "Guerra dos Petroleiros" teve como alvo navios que cruzavam a região. O episódio histórico serve como um grave precedente para o conflito atual, demonstrando a vulnerabilidade da rota e seu impacto duradouro na segurança energética mundial, com o estreito novamente no centro de uma disputa militar ativa.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.