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ORIENTE MÉDIO

Irã lança mísseis contra Israel após ataques em Beirute

Ataques neste domingo elevam a tensão no Oriente Médio após bombardeios israelenses em Beirute e reacenderam o temor de uma escalada militar direta entre Irã, Israel e Hezbollah

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Amanda S. Feitoza - Correio Braziliense
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Amanda S. Feitoza - Correio Braziliense
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07/06/2026 19:38 - atualizado em 07/06/2026 19:41

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Irã lança mísseis contra Israel após ataques em Beirute
Irã lança mísseis contra Israel após ataques em Beirute crédito: Kawnat Haju/AFP

O conflito no Oriente Médio voltou a se intensificar neste domingo (7/6) após o Irã lançar mísseis ao norte de Israel, segundo informou o Exército israelense. O ataque ocorre horas depois de bombardeios israelenses em Beirute, capital do Líbano, e marca a primeira ofensiva iraniana direta contra território israelense desde o cessar-fogo firmado em 8 de abril.

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Em comunicado, as Forças Armadas de Israel afirmaram ter identificado “mísseis lançados do Irã em direção ao território de Israel”. Sirenes de alerta foram acionadas em diversas cidades do norte do país.

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Paralelamente, o grupo libanês Hezbollah confirmou ter realizado um ataque com drone contra uma posição militar israelense na região de Dovev, no norte de Israel. A ação aconteceu na manhã deste domingo e, segundo o movimento apoiado pelo Irã, teve como alvo “uma reunião de soldados inimigos israelenses”.

O Hezbollah afirmou que o ataque foi uma resposta “à violação do cessar-fogo por parte do inimigo israelense e aos ataques que atingiram aldeias no sul do Líbano”. A ofensiva ocorreu poucas horas após Israel declarar ter bombardeado áreas de Beirute em represália a ataques anteriores.

A escalada militar aumenta a tensão regional e amplia o temor de um confronto direto de maiores proporções envolvendo Irã, Israel e grupos armados aliados de Teerã. Autoridades iranianas afirmaram que Israel “cruzou todas as linhas vermelhas” e exigiram a interrupção imediata das operações militares israelenses no território libanês.

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Com informações da AFP. 

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