Naufrágio de barco em Malta deixa ao menos 10 mortos
Segundo as últimas informações, um barco de pesca na área resgatou cerca de 48 pessoas com vida", diz comunicado da guarda costeira italiana
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Pelo menos dez pessoas morreram no naufrágio, em frente a Malta, Sul da Itália. Os tripulantes estavam em uma embarcação que transportava supostamente migrantes, informou a guarda costeira italiana neste domingo (7/6).
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“A embarcação, que partiu da costa líbia (...) navegava com aproximadamente 60 pessoas a bordo. Segundo as últimas informações, um barco de pesca na área resgatou cerca de 48 pessoas com vida”, detalhou em um comunicado.
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De acordo com os guardas costeiros, Malta solicitou ajuda na operação de busca e salvamento “após o naufrágio de uma embarcação na qual se supõe que viajavam migrantes e havia pessoas na água”.
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O naufrágio ocorreu a cerca de 45 milhas náuticas a leste-sudeste de Malta, e a unidade da guarda costeira italiana juntou-se às buscas na tarde deste domingo, indicaram. As operações continuam.