Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Cerca de 30 pessoas estão desaparecidas após naufrágio de embarcação em Uganda

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
29/04/2026 13:45

compartilhe

SIGA

Aproximadamente 30 pessoas estão desaparecidas após o naufrágio de uma embarcação em um rio no oeste de Uganda, anunciou nesta quarta-feira (29) a polícia, que até o momento encontrou apenas um sobrevivente.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A embarcação transportava "entre 35 e 40 passageiros pelo rio Nguse", no distrito de Kagadi, indicou a polícia no X, acrescentando que, por enquanto, não pode confirmar "o número exato de pessoas desaparecidas". 

"A polícia marítima está realizando operações de busca e resgate, enquanto continua em curso uma investigação sobre as causas do acidente", informou.

"Entre os possíveis fatores estão a sobrecarga, a viagem noturna e o estado da embarcação", acrescentou a polícia.

Os registros do barcos que naufragaram ou viraram são frequentes em Uganda, país da África Oriental. 

Os balanços costumam ser altos, já que os passageiros não usam coletes salva-vidas e muitos deles não sabem nadar. 

Em 2023, pelo menos 20 pessoas faleceram quando uma embarcação de transporte de mercadorias virou no lago Vitória, o maior da África (70.000 km²), compartilhado por Tanzânia, Uganda e Quênia.

A polícia atribuiu o acidente "a uma sobrecarga e ao mau tempo". 

Em 2018, mais de 200 pessoas morreram no naufrágio do ferry Nyerere, que afundou na costa do lago Vitória, do lado da Tanzânia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

str-ayv/jcp/ahg/erl/yr/aa

Tópicos relacionados:

acidente transporte uganda

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay