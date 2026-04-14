Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Quase 250 desaparecidos após naufrágio de barco que zarpou de Bangladesh com refugiados rohingya

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
14/04/2026 13:49

compartilhe

SIGA

Cerca de 250 pessoas, incluindo várias crianças, foram dadas como desaparecidas após o naufrágio de uma embarcação que transportava refugiados rohingya e cidadãos de Bangladesh no Mar de Andaman, informou o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) nesta terça-feira (14). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"O barco de pesca, que partiu de Teknaf, no sul de Bangladesh, com destino à Malásia, pode ter afundado devido a ventos fortes, mar agitado e sobrecarga", afirmou o ACNUR em comunicado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

sa-abh/pbt/ib/thm/mab/an/aa

Tópicos relacionados:

acidente bangladesh malasia refugiados transporte

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay