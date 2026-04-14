Quase 250 desaparecidos após naufrágio de barco que zarpou de Bangladesh com refugiados rohingya

Cerca de 250 pessoas, incluindo várias crianças, foram dadas como desaparecidas após o naufrágio de uma embarcação que transportava refugiados rohingya e cidadãos de Bangladesh no Mar de Andaman, informou o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) nesta terça-feira (14).

"O barco de pesca, que partiu de Teknaf, no sul de Bangladesh, com destino à Malásia, pode ter afundado devido a ventos fortes, mar agitado e sobrecarga", afirmou o ACNUR em comunicado.

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