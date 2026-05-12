Naufrágio de embarcação de migrantes deixa 14 desaparecidos na Malásia

Uma embarcação que transportava 37 migrantes sem documentos, supostamente da Indonésia, naufragou na costa oeste da Malásia, e 14 pessoas são consideradas desaparecidas, informaram as autoridades.

A Agência de Vigilância Marítima da Malásia (MMEA) no estado de Perak informou que foi alertada durante a madrugada de segunda-feira (11) por um pescador local que encontrou sobreviventes à deriva perto da ilha de Pangkor.

"As investigações iniciais (...) revelaram que o número total de migrantes na embarcação era de 37. Até o momento, 23 vítimas foram resgatadas, enquanto prosseguem os esforços para localizar as pessoas restantes", afirmou Mohamad Shukri Khotob, diretor da MMEA.

"As investigações preliminares também revelaram que eles partiram de Kisaran, na Indonésia, em 9 de maio", disse.

Ele acrescentou que a agência mobilizou lanchas, um helicóptero e aviões de vigilância para procurar os desaparecidos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

llk/mba/abs/arm/mvl/fp