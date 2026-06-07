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Kokhav Yair

Vários ataques a tiros deixam um morto e cinco feridos em Israel

A polícia informou ter localizado um veículo supostamente envolvido nos ataques e matou um suspeito

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Repórter
07/06/2026 08:37 - atualizado em 07/06/2026 09:25

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Forças de segurança israelenses se reúnem em um posto de gasolina após um suposto ataque a tiros perto da cidade de Kokhav Yair, no centro de Israel, próximo à Cisjordânia ocupada, em 7 de junho de 2026. Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas em múltiplos ataques a tiros em Israel em 7 de junho, disseram equipes de resgate e o exército.
Forças de segurança israelenses se reúnem em um posto de gasolina após um suposto ataque a tiros perto da cidade de Kokhav Yair, no centro de Israel, próximo à Cisjordânia ocupada, em 7 de junho de 2026. Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas em múltiplos ataques a tiros em Israel em 7 de junho, disseram equipes de resgate e o exército. (Photo by Jack GUEZ / AFP) crédito: Jack GUEZ / AFP

Ao menos uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas em vários ataques a tiros em Israel neste domingo (7/6), informaram as autoridades. Um dos atiradores foi morto.

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O serviço de emergência israelense Magen David Adom confirmou que um homem com cerca de 35 anos morreu com ferimentos a tiro.

Além disso, o serviço "prestou atendimento médico e evacuou cinco feridos, entre eles dois em estado grave e três em estado moderado, com ferimentos penetrantes no corpo", acrescentou.

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A polícia informou ter localizado um veículo supostamente envolvido nos ataques e matou um suspeito perto da cidade de Kokhav Yair, a poucos quilômetros da Cisjordânia ocupada.

Equipes de resgate também reportaram ataques nas localidades próximas de Tzur Natan e Tzur Yitzhak.

O exército israelense informou à AFP que um dos agressores foi morto e que as buscas pelo segundo continuam.

"Se o terrorista for capturado com vida, será executado", escreveu no X o ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben Gvir, da extrema-direita.

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A postagem faz alusão a uma lei israelense, aprovada recentemente, que impõe a pena de morte a palestinos condenados por acusações de terrorismo em ataques mortais contra israelenses.

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