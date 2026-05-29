Assine
overlay
Início Internacional
VÔLEI MASCULINO E FEMININO

Japão proíbe fotos em torneio de vôlei de praia; entenda o motivo

Além de fotos e vídeos, as autoridades baniram até o uso de binóculos para evitar ações "maliciosas" relatadas por jogadoras nesta semana

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
29/05/2026 07:36 - atualizado em 29/05/2026 09:07

compartilhe

SIGA
×
Torneio feminino de vôlei de praia no Japão proibiu fotos para evitar imagens maliciosas
Torneio feminino de vôlei de praia no Japão proibiu fotos para evitar imagens maliciosas crédito: FreePik

Os espectadores de um torneio de vôlei de praia no Japão neste fim de semana serão proibidos de registrar fotos ou vídeos, diante do temor dos organizadores de que os torcedores recorram a imagens "maliciosas" das jogadoras.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A Federação Japonesa de Vôlei anunciou nesta sexta-feira (29/5) que a gravação de imagens em qualquer dispositivo, incluindo óculos inteligentes, será proibida durante uma etapa do circuito nacional de vôlei de praia masculino e feminino, no sábado e no domingo. 

A proibição foi determinada após as queixas de jogadores e jogadoras durante a etapa anterior do circuito, na semana passada.

Leia Mais

"Apesar de nossas orientações e recordações repetidas sobre as regras e a etiqueta para fotografia, observamos ações maliciosas por parte de alguns espectadores na etapa de Hekinan", afirmou a federação.

Para o evento deste fim de semana, a federação ampliou a proibição a binóculos e óculos inteligentes.

As autoridades esportivas japonesas ampliaram as iniciativas para proteger as jogadoras de vôlei de praia do registro de imagens inadequadas. 

Os uniformes da equipe feminina japonesa de vôlei de praia nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 foram confeccionados com um material especial que bloqueia fotos infravermelhas que deixam a roupa íntima à mostra. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Federação Japonesa de Ginástica também estabeleceu um sistema de autorizações para fotografias durante as competições.

Tópicos relacionados:

internet japao mulheres mundo praia volei

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay