Carol Solberg, do vôlei de praia, é punida por comemorar prisão de Bolsonaro

Redação Flipar
  • <p><span style=A entidade internacional enquadrou a conduta de Solberg como “atitude antidesportiva” e decidiu suspender a jogadora da etapa de abertura do Circuito Mundial de 2026, marcada para ocorrer entre os dias 11 e 15 de março, em João Pessoa, na Paraíba. 

    A entidade internacional enquadrou a conduta de Solberg como “atitude antidesportiva” e decidiu suspender a jogadora da etapa de abertura do Circuito Mundial de 2026, marcada para ocorrer entre os dias 11 e 15 de março, em João Pessoa, na Paraíba. 

  • <p><span style=A manifestação política da atleta ocorreu durante uma etapa do Circuito Mundial em 23 de novembro de 2025, na Austrália. 

    A manifestação política da atleta ocorreu durante uma etapa do Circuito Mundial em 23 de novembro de 2025, na Austrália. 

  • <p><span style=Depois de garantir a medalha de bronze ao lado da parceira Rebecca, Carol fez comentários sobre a prisão do ex-presidente da República Jair Bolsonaro. 

    Depois de garantir a medalha de bronze ao lado da parceira Rebecca, Carol fez comentários sobre a prisão do ex-presidente da República Jair Bolsonaro. 

  • <p><span style=“É um dia maravilhoso para mim, estou tão feliz. E também é um dia maravilhoso para o mundo. Ontem, no Brasil, colocaram na cadeia o pior presidente de todos os tempos. Bolsonaro está preso e é tão importante que celebremos“, declarou a atleta na ocasião. Em seguida, ela acrescentou: “Vamos comemorar, galera, Bolsonaro na cadeia!”.

    “É um dia maravilhoso para mim, estou tão feliz. E também é um dia maravilhoso para o mundo. Ontem, no Brasil, colocaram na cadeia o pior presidente de todos os tempos. Bolsonaro está preso e é tão importante que celebremos“, declarou a atleta na ocasião. Em seguida, ela acrescentou: “Vamos comemorar, galera, Bolsonaro na cadeia!”.

  • <p><span style=Essa não foi a primeira vez que a atleta se manifestou politicamente em meio a uma competição. Em outubro de 2020, ela foi denunciada ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) após dizer um “fora Bolsonaro” durante uma entrevista concedida em torneio nacional. 

    Essa não foi a primeira vez que a atleta se manifestou politicamente em meio a uma competição. Em outubro de 2020, ela foi denunciada ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) após dizer um “fora Bolsonaro” durante uma entrevista concedida em torneio nacional. 

  • <p><span style=Na ocasião, a procuradoria chegou a pedir multa de R$ 100 mil e suspensão. O tribunal, no entanto, optou por aplicar apenas uma advertência.

    Na ocasião, a procuradoria chegou a pedir multa de R$ 100 mil e suspensão. O tribunal, no entanto, optou por aplicar apenas uma advertência.

  • <p><span style=Carolina Salgado Collett Solberg nasceu em 6 de agosto de 1987 no Rio de Janeiro. Ela é filha de Isabel Salgado (1960 – 2022), que foi jogadora e treinadora de vôlei, e do cineasta Ruy Solberg. 

    Carolina Salgado Collett Solberg nasceu em 6 de agosto de 1987 no Rio de Janeiro. Ela é filha de Isabel Salgado (1960 – 2022), que foi jogadora e treinadora de vôlei, e do cineasta Ruy Solberg. 

  • <p><span style=Irmã dos também jogadores Maria Clara e Pedro Solberg, Carol cresceu em um ambiente esportivo, o que a levou a começar no vôlei de quadra ainda na infância.

    Irmã dos também jogadores Maria Clara e Pedro Solberg, Carol cresceu em um ambiente esportivo, o que a levou a começar no vôlei de quadra ainda na infância.

  • <p><span style=Ela migrou para as areias já na adolescência, aos 15 anos, quando decidiu dedicar-se integralmente à modalidade que viria a marcar sua carreira.

    Ela migrou para as areias já na adolescência, aos 15 anos, quando decidiu dedicar-se integralmente à modalidade que viria a marcar sua carreira.

  • <p><span style=Desde jovem, Carol teve destaque nas competições internacionais de base. Ela conquistou medalhas nos Campeonatos Mundiais Sub-18 e Sub-21 da Federação Internacional de Voleibol (FIVB).

    Desde jovem, Carol teve destaque nas competições internacionais de base. Ela conquistou medalhas nos Campeonatos Mundiais Sub-18 e Sub-21 da Federação Internacional de Voleibol (FIVB).

  • <p><span style=Ao longo da carreira, ela já fez duplas vitoriosas com Maria Clara (sua irmã), Talita, Bárbara Seixas e, mais recentemente, Rebecca.

     

    Ao longo da carreira, ela já fez duplas vitoriosas com Maria Clara (sua irmã), Talita, Bárbara Seixas e, mais recentemente, Rebecca.

     

  • <p><span style=Ela é uma das atletas com mais participações em torneios na história do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Carol já disputou mais de 220 etapas. 

    Ela é uma das atletas com mais participações em torneios na história do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Carol já disputou mais de 220 etapas. 

  • <p><span style=Em 2024, a atleta realizou o sonho de disputar os Jogos Olímpicos, formando dupla com Bárbara Seixas, mantendo o legado de sua mãe, Isabel.

     

    Em 2024, a atleta realizou o sonho de disputar os Jogos Olímpicos, formando dupla com Bárbara Seixas, mantendo o legado de sua mãe, Isabel.

     

  • <p><span style=Nas areias dos Jogos de Paris, após 100% de aproveitamento na etapa de classificação, a dupla acabou sendo eliminada nas oitavas de final ao perder por dois sets a zero para as australianas Mariafe Artacho e Taliqua Clancy. 

    Nas areias dos Jogos de Paris, após 100% de aproveitamento na etapa de classificação, a dupla acabou sendo eliminada nas oitavas de final ao perder por dois sets a zero para as australianas Mariafe Artacho e Taliqua Clancy. 

  • <p><span style=Em novembro de 2024, Carol Solberg e Bárbara Seixas anunciaram o fim da parceria de três anos. O encerramento da dupla se deu em grande estilo, com o título da etapa mundial em Copacabana, no Rio de Janeiro, ao superar as americanas Terese Cannon e Meg Kraft. 

    Em novembro de 2024, Carol Solberg e Bárbara Seixas anunciaram o fim da parceria de três anos. O encerramento da dupla se deu em grande estilo, com o título da etapa mundial em Copacabana, no Rio de Janeiro, ao superar as americanas Terese Cannon e Meg Kraft. 

  • <p><span style=Em seguida, ela iniciou a dupla com Rebecca Silva, ex-parceira de Ágatha, de olho nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028. 

    Em seguida, ela iniciou a dupla com Rebecca Silva, ex-parceira de Ágatha, de olho nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028. 

  • <p><span style=Em 2025, a nova dupla conquistou a medalha de ouro na etapa do México do Circuito Mundial e o bronze no Mundial de Vôlei de Praia em Adelaide, Austrália. 

    Em 2025, a nova dupla conquistou a medalha de ouro na etapa do México do Circuito Mundial e o bronze no Mundial de Vôlei de Praia em Adelaide, Austrália. 

  • <p><span style=Carol Solberg é casada com o fotógrafo Fernando Young, com quem tem dois filhos,  José e Salvador. 

     

    Carol Solberg é casada com o fotógrafo Fernando Young, com quem tem dois filhos,  José e Salvador. 

     

