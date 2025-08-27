Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Página com fotos de mulheres publicadas sem consentimento causa nova controvérsia na Itália

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
27/08/2025 19:19

compartilhe

Siga no

Após um escândalo na semana passada na Itália em torno de um grupo que compartilhava no Facebook fotos de mulheres sem o seu consentimento, um site semelhante provocou nesta quarta-feira (27) uma nova polêmica.

O grupo "Mia Moglie" ("minha esposa" em italiano), descoberto por uma ativista feminista, tinha milhares de membros, que compartilhavam fotos de mulheres, às vezes em situações íntimas, sem o seu conhecimento. Alertado por inúmeras denúncias, o Facebook rapidamente encerrou o grupo.

Desta vez, é o fórum online "Phica.net", denunciado nesta quarta-feira pela eurodeputada italiana Alessandra Moretti, que está causando alvoroço. A política anunciou em um vídeo publicado no Instagram que havia apresentado uma queixa contra a página.

"Recentemente descobri que eu também fui vítima de um site pornográfico frequentado por milhares de homens, no qual foram carregadas centenas de fotos minhas desde 2014", relatou.

Sua declaração provocou imediatamente a reação de outras mulheres na política, que revelaram ter sido vítimas ou solicitaram um debate parlamentar para conter este fenômeno.

O fórum Phica.net está ativo desde 2005, informaram nesta quarta-feira vários veículos de imprensa italianos que, após se registrarem no site, indicaram que as fotos mais disseminadas são as tiradas na praia, de topless ou em situações íntimas.

apo/liu/hgs/mr/ic/am

Tópicos relacionados:

internet italia mulheres

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay