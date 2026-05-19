Assine
overlay
Início Internacional
CONFUSÃO

Lançamento de relógio causa longas filas, pancadaria e tumulto

Lojas foram fechadas após pancadaria, uso de gás lacrimogêneo e prisões em cidades como Nova York e Paris; entenda por que o acessório virou alvo de cobiça

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
19/05/2026 13:02

compartilhe

SIGA
×
Lançamento do relógio Swatch Royal Pop causou confusão em lojas em diversas partes do mundo
Lançamento do relógio Swatch Royal Pop causou confusão em lojas em diversas partes do mundo crédito: Redes sociais

O lançamento de um novo relógio da suíça Swatch provocou cenas de caos em diferentes cidades do mundo no último fim de semana, levando a empresa a fechar algumas lojas por questões de segurança. Foram registradas brigas, empurra-empurra, correrias e filas quilométricas em lojas em diversas partes do mundo, como Nova York (EUA), Mumbai (Índia), Dubai (Emirados Árabes), Milão e Barcelona (Espanha), Bangkok (Tailândia) e Osaka (Japão).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O responsável pela confusão é o Royal Pop, desenvolvido em parceria com a relojoaria suíça de luxo Audemars Piguet. A linha mistura características do tradicional modelo Royal Oak, da grife, com o visual colorido da linha POP da Swatch lançada nos anos 1980.

Leia Mais

Embora os relógios sejam vendidos por cerca de US$ 400 a US$ 420 (aproximadamente R$ 2 mil), valor considerado baixo para padrões da Audemars Piguet, a procura foi impulsionada por outro fator: a expectativa de revenda com preços muito superiores. Após uma campanha intensa de divulgação, milhares de consumidores se reuniram em frente às lojas da marca no domingo (17/5).

 

Em Paris, cerca de 300 pessoas se aglomeraram e a polícia utilizou gás lacrimogêneo para dispersar o público. Em Nova York, uma pessoa foi presa durante a confusão na Times Square. Já em Milão, houve brigas tanto na abertura das lojas quanto após o esgotamento dos produtos.

Na Alemanha, filas de até 300 metros foram registradas em cidades como Düsseldorf e Colônia. Em Dubai, o lançamento chegou a ser cancelado em alguns shoppings, enquanto lojas em cidades britânicas como Londres, Liverpool e Manchester fecharam preventivamente. Apesar dos episódios, não houve registro de feridos graves.

 

Em comunicado, a Swatch pediu que os consumidores evitassem comparecer às lojas em grande número e apontou que não há risco de o produto se esgotar. "Para garantir a segurança de nossos clientes e funcionários nas lojas Swatch, pedimos gentilmente que não se dirijam em grande número às nossas lojas para adquirir este produto”, disse em nota.

A empresa afirma que a coleção não é limitada, embora seja considerada "especial", e estabeleceu uma regra de compra: um relógio por pessoa, por dia e por loja.

 

Corrida por revenda impulsionou procura

O principal motivo por trás da disputa não parece ser apenas o interesse pelo produto em si, mas o mercado de revenda. Enquanto o preço oficial gira em torno de US$ 400, alguns modelos começaram a aparecer em plataformas online por valores até dez vezes maiores. Um conjunto completo dos oito modelos chegou a ultrapassar US$ 25 mil (R$ 126 mil) em sites especializados.

Segundo especialistas, a situação repete um fenômeno já observado em lançamentos anteriores envolvendo marcas de luxo e edições especiais, em que o valor de revenda acaba alimentando ainda mais o interesse do público.

Royal Pop é produzido em biocerâmica e chama atenção pelo alto valor de revenda
Royal Pop é produzido em biocerâmica e chama atenção pelo alto valor de revenda AFP

O Royal Pop segue uma estratégia semelhante à usada no lançamento do MoonSwatch, colaboração entre Swatch e Omega que virou febre mundial em 2022 e vendeu cerca de 3 milhões de unidades entre 2022 e 2023. A nova coleção inclui oito modelos de relógios de bolso produzidos em biocerâmica, material desenvolvido pela própria marca. As peças possuem mecanismo mecânico SISTEM51, reserva de energia de até 90 horas e podem ser usadas no bolso, no pescoço ou presas a bolsas.

 

Tópicos relacionados:

internet luxo memes mundo redes-sociais relogio

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay