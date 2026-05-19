Lançamento de relógio causa longas filas, pancadaria e tumulto

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O lançamento de um novo relógio da suíça Swatch provocou cenas de caos em diferentes cidades do mundo no último fim de semana, levando a empresa a fechar algumas lojas por questões de segurança. Foram registradas brigas, empurra-empurra, correrias e filas quilométricas em lojas em diversas partes do mundo, como Nova York (EUA), Mumbai (Índia), Dubai (Emirados Árabes), Milão e Barcelona (Espanha), Bangkok (Tailândia) e Osaka (Japão).

Fight broke out in Milan over the Swatch x AP "Royal Pop" Collection pic.twitter.com/I0GE6Luens — JustFreshKicks (@JustFreshKicks) May 16, 2026

O responsável pela confusão é o Royal Pop, desenvolvido em parceria com a relojoaria suíça de luxo Audemars Piguet. A linha mistura características do tradicional modelo Royal Oak, da grife, com o visual colorido da linha POP da Swatch lançada nos anos 1980.

Embora os relógios sejam vendidos por cerca de US$ 400 a US$ 420 (aproximadamente R$ 2 mil), valor considerado baixo para padrões da Audemars Piguet, a procura foi impulsionada por outro fator: a expectativa de revenda com preços muito superiores. Após uma campanha intensa de divulgação, milhares de consumidores se reuniram em frente às lojas da marca no domingo (17/5).

400Swatch x APRoyal Pop4Royal Oak



……Swatch



Swatch5000……… pic.twitter.com/6cKd3T648x — AusMini (@aus_mini) May 17, 2026

Em Paris, cerca de 300 pessoas se aglomeraram e a polícia utilizou gás lacrimogêneo para dispersar o público. Em Nova York, uma pessoa foi presa durante a confusão na Times Square. Já em Milão, houve brigas tanto na abertura das lojas quanto após o esgotamento dos produtos.

Na Alemanha, filas de até 300 metros foram registradas em cidades como Düsseldorf e Colônia. Em Dubai, o lançamento chegou a ser cancelado em alguns shoppings, enquanto lojas em cidades britânicas como Londres, Liverpool e Manchester fecharam preventivamente. Apesar dos episódios, não houve registro de feridos graves.

A bunch of Swatch boutiques stayed closed and cancelled the Audemars Piguet Royal Pop launch.



Lines out of control at boutiques around the world (see Dubai, Milan, Tokyo below).



Swatch official accounts posted its “not a limited edition” so that people can chill out. Wild. https://t.co/AzWBDVTPXe pic.twitter.com/bnRSTz2YjY — Trung Phan (@TrungTPhan) May 16, 2026

Em comunicado, a Swatch pediu que os consumidores evitassem comparecer às lojas em grande número e apontou que não há risco de o produto se esgotar. "Para garantir a segurança de nossos clientes e funcionários nas lojas Swatch, pedimos gentilmente que não se dirijam em grande número às nossas lojas para adquirir este produto”, disse em nota.

A empresa afirma que a coleção não é limitada, embora seja considerada "especial", e estabeleceu uma regra de compra: um relógio por pessoa, por dia e por loja.

Corrida por revenda impulsionou procura

O principal motivo por trás da disputa não parece ser apenas o interesse pelo produto em si, mas o mercado de revenda. Enquanto o preço oficial gira em torno de US$ 400, alguns modelos começaram a aparecer em plataformas online por valores até dez vezes maiores. Um conjunto completo dos oito modelos chegou a ultrapassar US$ 25 mil (R$ 126 mil) em sites especializados.

The AP x Swatch collab has caused fights, arrests, and evacuations at malls across the United States as massive lines formed at nearly every release location.



One buyer even flipped a pocket watch for $2,000 immediately after purchasing it for just $500. pic.twitter.com/NcHDSs6SXN — FearBuck (@FearedBuck) May 16, 2026

Segundo especialistas, a situação repete um fenômeno já observado em lançamentos anteriores envolvendo marcas de luxo e edições especiais, em que o valor de revenda acaba alimentando ainda mais o interesse do público.

Royal Pop é produzido em biocerâmica e chama atenção pelo alto valor de revenda AFP

O Royal Pop segue uma estratégia semelhante à usada no lançamento do MoonSwatch, colaboração entre Swatch e Omega que virou febre mundial em 2022 e vendeu cerca de 3 milhões de unidades entre 2022 e 2023. A nova coleção inclui oito modelos de relógios de bolso produzidos em biocerâmica, material desenvolvido pela própria marca. As peças possuem mecanismo mecânico SISTEM51, reserva de energia de até 90 horas e podem ser usadas no bolso, no pescoço ou presas a bolsas.