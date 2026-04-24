Aluno 'fura' fila da merenda e causa confusão em escola em MG

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Uma briga dentro de escola do Bairro Senhora de Lourdes, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, terminou em ameaças e com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) acionada. O caso ocorreu nessa quinta-feira (23/4).

Segundo a corporação, duas alunas, ambas de 17 anos, estavam na fila do lanche quando um estudante, da mesma idade, apareceu querendo "furar fila".

Uma das adolescentes relatou à PM que, insatisfeita com a atitude, questionou o aluno. Segundo o boletim de ocorrência, na hora ele a empurrou contra a amiga, que estava atrás dele.

Nesse momento, ainda conforme o registro policial, a jovem revidou com dois socos no menino. No meio da confusão, a outra aluna interveio para ajudar a colega.

No entanto, ao interferir, acabou sendo ameaçada pelo estudante. De acordo com os relatos, o jovem teria dito que iria matá-la.

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A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local. Os responsáveis dos envolvidos também foram à escola para conversar com a diretora da instituição. Posteriormente, os pais e os alunos foram encaminhados à delegacia para o registro dos fatos.