Aluno 'fura' fila da merenda e causa confusão em escola em MG
Uma estudante foi ameaçada de morte ao intervir na briga para ajudar a colega que havia sido empurrada
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Uma briga dentro de escola do Bairro Senhora de Lourdes, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, terminou em ameaças e com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) acionada. O caso ocorreu nessa quinta-feira (23/4).
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Segundo a corporação, duas alunas, ambas de 17 anos, estavam na fila do lanche quando um estudante, da mesma idade, apareceu querendo "furar fila".
Uma das adolescentes relatou à PM que, insatisfeita com a atitude, questionou o aluno. Segundo o boletim de ocorrência, na hora ele a empurrou contra a amiga, que estava atrás dele.
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Nesse momento, ainda conforme o registro policial, a jovem revidou com dois socos no menino. No meio da confusão, a outra aluna interveio para ajudar a colega.
No entanto, ao interferir, acabou sendo ameaçada pelo estudante. De acordo com os relatos, o jovem teria dito que iria matá-la.
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A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local. Os responsáveis dos envolvidos também foram à escola para conversar com a diretora da instituição. Posteriormente, os pais e os alunos foram encaminhados à delegacia para o registro dos fatos.