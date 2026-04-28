Emirados Árabes Unidos abandonarão a Opep a partir de maio

Os Emirados Árabes Unidos abandonarão a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), liderada por Riade, e a aliança Opep+, da qual a Rússia também faz parte, a partir de 1º de maio, anunciou nesta terça-feira (28) a agência de notícias oficial do país.

"Esta decisão reflete a visão estratégica e econômica de longo prazo dos Emirados Árabes Unidos e a evolução do seu perfil energético, em particular a aceleração dos investimentos na produção de energia nacional", informou a agência Wam.

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