História da Opep: Países que formam a ‘elite’ do petróleo no mundo

O oleoduto Zuari, na Índia, é uma importante infraestrutura de deslocamento de petróleo que liga a região de Goa ao estado de Karnataka. O nome "Zuari" é derivado do rio Zuari, que passa pela região de Goa, e a escolha desse nome reflete a importância local e a integração da infraestrutura com a geografia da região. Foto: - Flickr Joegoauk Goa