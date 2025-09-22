Fundo OPEP mobiliza mais de US$ 1 bilhão para promover o desenvolvimento sustentável

VIENA, Sept. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Fundo OPEP para o Desenvolvimento Internacional (Fundo OPEP) anunciou a aprovação de mais de US$ 1 bilhão em novos financiamentos para o desenvolvimento durante a 193.ª reunião de seu Conselho de Administração e ao longo do terceiro trimestre de 2025. Em um movimento histórico para fortalecer ainda mais seu mandato de desenvolvimento, a instituição também emitiu com êxito o seu primeiro título de referência denominado em euros, arrecadando € 500 milhões nos mercados internacionais de capitais.

O Presidente do Fundo OPEP, Abdulhamid Alkhalifa, declarou: “As novas aprovações, juntamente com nosso título inaugural de referência em euros, são uma demonstração clara do nosso compromisso em entregar mais para os nossos países parceiros. Estamos aprofundando nosso apoioàresiliência, crescimento inclusivo e ação climática, enquanto criamos as bases para oportunidades de longo prazo. À medida que nos aproximamos do nosso 50.º aniversário em 2026, esses dois marcos destacam a nossa capacidade de inovar, crescer e gerar impacto transformador por décadas.”

As operações recentemente aprovadas apoiarão projetos transformadores na África, Ásia, América Latina e Caribe, abrangendo áreas como saúde, educação, energia limpa, água e saneamento, meios de subsistência sustentáveis e infraestrutura resiliente:

Operações do setor público

El Salvador : US$ 70 milhões para cofinanciar o Programa Surf City – Fase II, melhorando estradas, ampliando o saneamento para 70.000 pessoas e aumentando a resiliência climática na zona turística de La Libertad.

: US$ 70 milhões para cofinanciar o Programa Surf City – Fase II, melhorando estradas, ampliando o saneamento para 70.000 pessoas e aumentando a resiliência climática na zona turística de La Libertad. Essuatíni : US$ 50 milhões em empréstimo baseado em políticas para apoiar reformas fiscais, fortalecer a competitividade e construir resiliência climática.

: US$ 50 milhões em empréstimo baseado em políticas para apoiar reformas fiscais, fortalecer a competitividade e construir resiliência climática. Fiji : US$ 30 milhões para o Projeto Pacific Healthy Islands Transformation, modernizando os serviços de saúde nos SIDS do Pacífico com integração digital e treinamento de profissionais.

: US$ 30 milhões para o Projeto Pacific Healthy Islands Transformation, modernizando os serviços de saúde nos SIDS do Pacífico com integração digital e treinamento de profissionais. República do Quirguistão : US$ 30 milhões em empréstimo baseado em políticas para o Primeiro Programa de Crescimento Sustentável e Inclusivo, avançando em reformas energéticas, serviços sociais e competitividade empresarial.

: US$ 30 milhões em empréstimo baseado em políticas para o Primeiro Programa de Crescimento Sustentável e Inclusivo, avançando em reformas energéticas, serviços sociais e competitividade empresarial. Lesoto : US$ 40 milhões para o Projeto Integrado de Transporte, Comércio e Logística, recuperando estradas, pontes e instalações aeroportuárias para impulsionar o comércio e a segurança.

: US$ 40 milhões para o Projeto Integrado de Transporte, Comércio e Logística, recuperando estradas, pontes e instalações aeroportuárias para impulsionar o comércio e a segurança. Malawi : US$ 27 milhões para o Projeto de Abastecimento de Água e Saneamento de Jenda, fornecendo água segura e uma melhor gestão de resíduos em um importante polo agrícola.

: US$ 27 milhões para o Projeto de Abastecimento de Água e Saneamento de Jenda, fornecendo água segura e uma melhor gestão de resíduos em um importante polo agrícola. Marrocos : € 100 milhões em empréstimo baseado em políticas para apoiar Governança Econômica e Resiliência Climática, aprimorando a eficiência na gestão da água e da energia enquanto amplia a participação do setor privado.

: € 100 milhões em empréstimo baseado em políticas para apoiar Governança Econômica e Resiliência Climática, aprimorando a eficiência na gestão da água e da energia enquanto amplia a participação do setor privado. Papua Nova Guiné : US$ 50 milhões para o Projeto de Melhoria e AcessoàEducação, melhorando a educação inicial para 375.000 estudantes e capacitando 9.000 professores.

: US$ 50 milhões para o Projeto de Melhoria e AcessoàEducação, melhorando a educação inicial para 375.000 estudantes e capacitando 9.000 professores. Santa Lúcia : US$ 20 milhões para atualizar a Rodovia Sir Julian R. Hunte, reduzindo os tempos de deslocamento e melhorando a segurança para quase 95.000 residentes.

: US$ 20 milhões para atualizar a Rodovia Sir Julian R. Hunte, reduzindo os tempos de deslocamento e melhorando a segurança para quase 95.000 residentes. África do Sul : US$ 150 milhões em empréstimo baseado em políticas para Modernização de Infraestrutura, avançando reformas em transporte e energia para uma transição de baixo carbono.

: US$ 150 milhões em empréstimo baseado em políticas para Modernização de Infraestrutura, avançando reformas em transporte e energia para uma transição de baixo carbono. Turquia : € 150 milhões para o Projeto Ferroviário Kars-I?d?r-Aral?k-Dilucu (KIAD), construindo uma linha eletrificada de 224 km para reforçar a conectividade comercial eurasiática.

: € 150 milhões para o Projeto Ferroviário Kars-I?d?r-Aral?k-Dilucu (KIAD), construindo uma linha eletrificada de 224 km para reforçar a conectividade comercial eurasiática. Uganda: US$ 30 milhões para Apoio ao Crescimento Econômico Local – Fase II, aprimorando setores como agricultura, infraestrutura rural e inclusão financeira para 3,5 milhões de pessoas.

Operações do setor privado e financiamento ao comércio:

Bangladesh : US$ 30 milhões para expandir o financiamento ao comércio para PMEs e agronegócios.

: US$ 30 milhões para expandir o financiamento ao comércio para PMEs e agronegócios. Costa do Marfim : € 40 milhões para uma usina termoelétrica de ciclo combinado de 372 MW, ampliando a segurança e a capacidade energética.

: € 40 milhões para uma usina termoelétrica de ciclo combinado de 372 MW, ampliando a segurança e a capacidade energética. Egito : US$ 40 milhões para uma usina solar com armazenamento de 1.000 MW em Assuã, uma das maiores plantas de energia limpa da África.

: US$ 40 milhões para uma usina solar com armazenamento de 1.000 MW em Assuã, uma das maiores plantas de energia limpa da África. Jordânia : US$ 25 milhões em empréstimo subordinado para expandir o crédito para PMEs e financiamento climático.

: US$ 25 milhões em empréstimo subordinado para expandir o crédito para PMEs e financiamento climático. Omã : US$ 50 milhões para uma instalação industrial de grande escala, produzindo insumos de energia renovável e apoiando a diversificação.

: US$ 50 milhões para uma instalação industrial de grande escala, produzindo insumos de energia renovável e apoiando a diversificação. Paraguai : US$ 25 milhões em empréstimo A como parte de uma linha sindicada liderada pelo Fundo OPEP de até US$ 50 milhões para expandir o financiamento a PMEs, com foco em empresas lideradas por mulheres e agricultura.

: US$ 25 milhões em empréstimo A como parte de uma linha sindicada liderada pelo Fundo OPEP de até US$ 50 milhões para expandir o financiamento a PMEs, com foco em empresas lideradas por mulheres e agricultura. África Regional: US$ 75 milhões para apoiar o financiamento ao comércio de cacau na Costa do Marfim e em Gana, melhorando a rastreabilidade e aumentando a renda dos agricultores.



Fortalecimento da base financeira do Fundo OPEP

O bem-sucedido título de referência em euros de € 500 milhões representa um marco na estratégia de financiamento do Fundo OPEP, ampliando sua base de investidores e reforçando sua posição como uma instituição de financiamento ao desenvolvimento confiável e inovadora.

Os recursos do título serão usados para financiar e refinanciar projetos alinhados ao mandato de desenvolvimento do Fundo OPEP, com forte foco em sustentabilidade e impacto de longo prazo.

Sobre o Fundo OPEP

O Fundo OPEP para o Desenvolvimento Internacional (Fundo OPEP) é a única instituição de desenvolvimento com mandato global que fornece financiamento de países-membros exclusivamente para países não membros. A organização foi estabelecida em 1976 com um propósito distinto: impulsionar o desenvolvimento, fortalecer as comunidades e capacitar as pessoas em países de baixa e média renda no mundo todo. Nosso trabalho é centrado nas pessoas, com foco no financiamento de projetos que atendam a necessidades essenciais, como alimentação, energia, infraestrutura, emprego (particularmente para PMEs), água potável e saneamento, saúde e educação. Até o momento, o Fundo OPEP destinou mais de US$ 30 bilhões a projetos de desenvolvimento em mais de 125 países, sendo o custo total estimado dos projetos superior a US$ 200 bilhões. O Fundo OPEP tem classificação AA+/Perspectiva Estável pela Fitch e pela S&P Global Ratings. Nossa visão é um mundo onde o desenvolvimento sustentável seja uma realidade para todos.

