Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Opep+ volta a aumentar cotas de produção em 206.000 barris por dia

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
05/04/2026 12:42

compartilhe

SIGA

Os países produtores de petróleo da Opep+ decidiram, neste domingo (5), voltar a aumentar suas cotas de produção em um momento em que a guerra no Oriente Médio fez dispararem os preços da energia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O cartel, que inclui grandes produtores como a Arábia Saudita, a Rússia e países do Golfo, decidiu implementar, a partir de maio, um "ajuste da produção" de 206.000 barris por dia (bpd). 

No começo de março, a Opep+ decidiu adotar a mesma estratégia para a produção em abril.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bst/jj/an/jvb/mvv/yr

Tópicos relacionados:

conflito energia guerra ira israel opep-

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay