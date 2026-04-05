Opep+ volta a aumentar cotas de produção em 206.000 barris por dia

Os países produtores de petróleo da Opep+ decidiram, neste domingo (5), voltar a aumentar suas cotas de produção em um momento em que a guerra no Oriente Médio fez dispararem os preços da energia.

O cartel, que inclui grandes produtores como a Arábia Saudita, a Rússia e países do Golfo, decidiu implementar, a partir de maio, um "ajuste da produção" de 206.000 barris por dia (bpd).

No começo de março, a Opep+ decidiu adotar a mesma estratégia para a produção em abril.

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