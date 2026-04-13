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Opep reduz previsão de demanda por petróleo no segundo trimestre

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Repórter
13/04/2026 12:48

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A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) revisou em baixa em 500.000 barris a sua previsão de aumento da demanda diária de petróleo no segundo trimestre devido à situação no Oriente Médio, de acordo com o seu relatório mensal publicado nesta segunda-feira (13).

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A demanda mundial de petróleo deveria estar em 105,1 milhões de barris diários (mbd) no segundo trimestre, estima a Opep atualmente, em comparação aos 105,6 mbd previstos em sua avaliação de março.

O consumo deste hidrocarboneto deveria aumentar em 900.000 barris, enquanto a Opep esperava, no mês passado, um aumento de 1,4 mbd no segundo trimestre.

"O crescimento da demanda para o segundo trimestre é revisado em baixa (...) principalmente devido a uma ligeira fraqueza transitória no crescimento da demanda de petróleo, tendo em conta os acontecimentos em curso no Oriente Médio", indicou a Opep em seu relatório de abril. 

No conjunto do ano, a organização prevê um aumento do consumo de 1,4 mbd em relação ao ano passado, "impulsionado quase em sua totalidade pela demanda proveniente das regiões fora da OCDE, principalmente a China, a Índia e o resto da Ásia". 

No total, o consumo mundial deverá atingir uma média de 106,5 mbd em 2026 e 107,9 mbd em 2027. 

Desde o início da guerra no Oriente Médio, os ataques às infraestruturas de petróleo e gás dos países do Golfo e o bloqueio do Estreito de Ormuz, por onde transita 20% do comércio mundial de gás e petróleo, provocaram a crise energética mais grave da história e fizeram disparar os preços dos hidrocarbonetos.

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nal/abb/pc/ahg/yr/aa

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