Trump diz que vai estender cessar-fogo com Irã e manter bloqueio no Estreito de Ormuz
Medida ocorre a pedido do Paquistão, enquanto Washington aguarda uma proposta unificada de líderes iranianos.
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O presidente americano, Donald Trump, anunciou na tarde desta terça-feira (21/4) que os Estados Unidos vão estender o cessar-fogo com o Irã, a pedido do Paquistão, e continuar o bloqueio no Estreito de Ormuz aos portos iranianos.
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Em uma publicação na rede Truth Social, Trump escreveu:
"Com base no fato de que o governo do Irã está seriamente fragmentado — algo que não é inesperado —, e a pedido do marechal de campo Asim Munir e do primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, fomos solicitados a suspender nosso ataque ao Irã até que seus líderes e representantes consigam apresentar uma proposta unificada. Portanto, instruí nossas Forças Armadas a manter o bloqueio e, em todos os demais aspectos, permanecer de prontidão. Assim, estenderemos o cessar-fogo até que essa proposta seja apresentada e as negociações sejam concluídas, de uma forma ou de outra."
O cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã expirava na quarta-feira (22/4), em meio a dúvidas sobre a retomada das negociações e aumento das tensões entre os dois países.
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Autoridades americanas afirmam que uma nova rodada de conversas pode ocorrer em Islamabad, no Paquistão, ainda esta semana, possivelmente com a presença do vice-presidente americano J.D. Vance. Mas, até agora, Teerã não confirmou o envio de uma delegação.
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A mídia estatal iraniana informou que autoridades não participarão enquanto o bloqueio dos EUA permanecer em vigor.