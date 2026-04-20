Papa minimiza tensão com Trump e diz que não quer debater com ele

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O papa Leão 14 tentou reduzir a tensão com Donald Trump o afirmar que não tem interesse em debater com o presidente dos EUA.



Leão disse que reportagens sobre suas falas na África não reproduziram tudo com precisão. Em conversa com jornalistas em inglês a bordo do voo para Angola no último sábado, ele afirmou que um discurso feito em Camarões foi interpretado fora de contexto.

O pontífice negou que a crítica a "um punhado de tiranos" tivesse Trump como alvo. "Foi preparado há duas semanas, muito antes de o presidente sequer comentar sobre mim e sobre a mensagem de paz que estou promovendo."



O papa afirmou que não pretende transformar o episódio em uma disputa política com a Casa Branca. "Acontece que isso foi interpretado como se eu estivesse tentando debater com o presidente, o que não me interessa de forma alguma", declarou no sábado.



JD Vance, vice-presidente dos EUA, reagiu e agradeceu ao papa pelo esclarecimento. "Sou grato ao Papa Leão por dizer isso. Ele prega o evangelho, como deve fazer, e isso inevitavelmente significa que ele oferece suas opiniões sobre as questões morais do dia. O Presidente, e toda a administração, trabalha para aplicar esses princípios morais em um mundo confuso", publicou no X.



Vance também criticou a leitura de confronto feita por parte da imprensa. "Embora a narrativa da mídia constantemente fomente conflitos e sim, desentendimentos reais aconteceram e acontecerão, a realidade costuma ser muito mais complexa."



Entenda embate

O presidente norte-americano passou a criticar o chefe da Igreja Católica na semana passada. "O papa Leão disse coisas incorretas. Ele foi muito contra o que estou fazendo em relação ao Irã, e não se pode ter um Irã nuclear. O papa não ficaria feliz com o resultado final", disse Trump, acrescentando que o religioso é "muito fraco em relação ao crime e outras coisas."



Donald Trump se diz cristão, mas sem denominação religiosa. Apesar de não fazer parte de um grupo específico, ele tem forte interlocução religiosa, acumulando entre seus apoiadores, grupos religiosos conservadores católicos e evangélicos dos EUA.



O republicano também disse que não quer um papa que considere aceitável o Irã ter uma arma nuclear. "Eu não quero um 'Papa que ache tudo bem o Irã ter uma arma nuclear'", escreveu. Apesar das falas de Trump, não há registros de que o papa Leão 14 tenha consentido que os iranianos tenham armas nucleares.



Leão 14 virou alvo das falas de Trump após dizer que se sente próximo do "amado povo libanês" e pediu um cessar-fogo. O apelo ocorreu diante do conflito no Oriente Médio: "parem! É hora da paz. Sentem-se à mesa do diálogo e da mediação, não à mesa onde se planeja o rearmamento", escreveu o pontífice, que também pediu o fim dos combates no Sudão.



Depois disso, o líder católico disse que não tinha medo do governo Trump. "Não somos políticos, não lidamos com assuntos externos sob a mesma perspectiva que ele pode compreender, mas acredito na mensagem do Evangelho como promotor da paz", completou.



Papa prometeu manter uma postura firme contra conflitos armados no mundo. "Vou continuar me posicionando de forma firme contra a guerra, buscando promover a paz, incentivando o diálogo e relações multilaterais", declarou durante voo para a África.



Viagem do papa pela África

Leão 14 está em uma viagem de dez dias pela África. Ela é descrita como uma das mais complexas já organizadas para um pontífice. com um roteiro que prevê paradas em 11 cidades e vilas em quatro países.

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Agenda inclui quase 18.000 km percorridos e 18 voos ao longo da turnê. Na viagem, o papa tem feito discursos mais incisivos, com críticas à guerra, à desigualdade e a líderes mundiais.