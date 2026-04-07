Trump diz que adotará cessar-fogo no Irã por duas semanas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou em suas redes sociais, na noite desta terça-feira (7/4), que concordou com um cessar-fogo de duas semanas com o Irã. Trump destacou que as negociações avançaram após diálogos com o primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, e condicionou a manutenção da trégua à abertura "completa, imediata e segura" do Estreito de Ormuz.

O líder norte-americano pontuou que os objetivos militares foram superados e que há progressos significativos para um acordo definitivo de paz no Oriente Médio. Trump afirmou ter recebido uma proposta de Teerã e que os principais pontos de discórdia foram resolvidos.

Trump elevou o tom antes de cessar-fogo

Mais cedo nesta terça-feira (7), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a elevar o tom contra o Irã e afirmou que “uma civilização inteira morrerá esta noite”, em referência ao país persa, diante do prazo final estabelecido pela Casa Branca para um acordo envolvendo o Estreito de Ormuz.

Em publicação na rede Truth Social, Trump afirmou que o momento pode marcar um ponto decisivo na história global. "Eu não quero que isso aconteça, mas provavelmente acontecerá. [...] Descobriremos esta noite, em um dos momentos mais importantes da longa e complexa história do mundo. 47 anos de extorsão, corrupção e morte finalmente chegarão ao fim. Deus abençoe o grande povo do Irã!", escreveu.

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