Assine
overlay
Início Internacional
GUERRA NO ORIENTE MÉDIO

Trump diz que adotará cessar-fogo no Irã por duas semanas

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comunicou o cessar-fogo pelas redes sociais

Publicidade
Carregando...
RN
Ronayre Nunes
RN
Ronayre Nunes
Repórter
07/04/2026 20:17

compartilhe

SIGA
×
US President Donald Trump speaks about the conflict in Iran in the James S. Brady Press Briefing Room of the White House on April 6, 2026, in Washington, DC. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP)
US President Donald Trump speaks about the conflict in Iran in the James S. Brady Press Briefing Room of the White House on April 6, 2026, in Washington, DC. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP) crédito: AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou em suas redes sociais, na noite desta terça-feira (7/4), que concordou com um cessar-fogo de duas semanas com o Irã. Trump destacou que as negociações avançaram após diálogos com o primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, e condicionou a manutenção da trégua à abertura "completa, imediata e segura" do Estreito de Ormuz.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

O líder norte-americano pontuou que os objetivos militares foram superados e que há progressos significativos para um acordo definitivo de paz no Oriente Médio. Trump afirmou ter recebido uma proposta de Teerã e que os principais pontos de discórdia foram resolvidos.

Trump elevou o tom antes de cessar-fogo

Mais cedo nesta terça-feira (7), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a elevar o tom contra o Irã e afirmou que “uma civilização inteira morrerá esta noite”, em referência ao país persa, diante do prazo final estabelecido pela Casa Branca para um acordo envolvendo o Estreito de Ormuz.

Em publicação na rede Truth Social, Trump afirmou que o momento pode marcar um ponto decisivo na história global. "Eu não quero que isso aconteça, mas provavelmente acontecerá. [...] Descobriremos esta noite, em um dos momentos mais importantes da longa e complexa história do mundo. 47 anos de extorsão, corrupção e morte finalmente chegarão ao fim. Deus abençoe o grande povo do Irã!", escreveu.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

eua ira trump

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay