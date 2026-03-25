Esquilos são flagrados ‘fumando’ vapes e cigarros eletrônicos

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A popularização de vapes e cigarros eletrônicos está afetando até os animais selvagens. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram esquilos roendo esses dispositivos, devido ao descarte irregular.

Em um dos vídeos, um esquilo cinzento segura um cigarro eletrônico enquanto está empoleirado em uma cerca em um bairro de Londres, na Inglaterra. Nas imagens, o animal aparece manipulando o dispositivo com as patas e roendo o objeto, em um comportamento que chamou a atenção de especialistas e do público.

Casos semelhantes já foram registrados em outros locais. Na Filadélfia, nos Estados Unidos, outro esquilo foi visto mastigando um vape. Segundo especialistas, os animais são atraídos pelo cheiro adocicado dos dispositivos. Ou seja, os vídeos não indicam que há, necessariamente, dependência de nicotina.

Ainda assim, os riscos são reais. Ao roer os dispositivos, os esquilos podem ingerir microplásticos e resíduos químicos, incluindo nicotina, uma substância que não faz parte de sua dieta natural e pode ser prejudicial.

A Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (Sociedade Real para a Prevenção da Crueldade contra os Animais), da Inglaterra, classificou os episódios como um alerta sobre os impactos do lixo na fauna. A entidade destacou que milhões de cigarros eletrônicos descartáveis eram jogados fora semanalmente antes de restrições recentes à sua venda, aumentando o risco de contato com animais.

Casos mais graves já foram documentados. Em 2023, a pesquisadora Evie Button relatou a morte de uma ave na Nova Zelândia após ingerir um vape. Ela também registrou esquilos tentando enterrar esses dispositivos no País de Gales. “Isso provavelmente é apenas a ponta do iceberg”, afirmou na ocasião.

O problema não se limita à vida selvagem. Dados do Serviço de Informação sobre Venenos Veterinários indicam centenas de casos envolvendo animais domésticos desde 2017, a maioria relacionada a cães que ingeriram líquidos de cigarros eletrônicos.

Embora frequentemente divulgados como uma alternativa mais segura ao cigarro tradicional, os dispositivos eletrônicos também levantam preocupações para a saúde humana. A American Heart Association já classificou o aumento do uso entre jovens como uma “séria ameaça à saúde pública”, associando o hábito a doenças cardíacas, problemas pulmonares e outros riscos.

No Brasil, a Anvisa proíbe fabricar, vender, importar, divulgar ou distribuir todos os tipos de dispositivos eletrônicos para fumar desde 2009. Entre os motivos para a proibição estão os riscos à saúde, como doenças pulmonares, problemas cardiovasculares, exposição a substâncias tóxicas, dependência de nicotina e risco potencial de câncer.

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O órgão também cita riscos ambientais a partir do descarte incorreto dos dispositivos e cartuchos de cigarros eletrônicos, como: